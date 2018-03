Pai e filho são presos por tráfico de drogas em Tucano

Um terceiro suspeito também foi preso e mais um morreu em confronto com a polícia

Pai e filho foram presos em flagrante na cidade de Tucano, no Nordeste da Bahia, pelo crime de tráfico de drogas. Uma terceira pessoa também foi presa na mesma cidade, por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPe/Nordeste). Um suspeito morreu em confronto com policiais militares. A operação ocorreu na madrugada deste sábado (31).

Paulino Jesus da Silva e o filho dele, Pablo Rodrigo Jesus da Silva, que não tiveram as idades informadas pela polícia, integram uma quadrilha de tráfico de drogas que atua na região e também é responsável por assaltos. O terceiro preso é Bruno Jesus Santana, conhecido como Bruxinha. Na casa utilizada pelo trio, no bairro Alto do Cruzeiro, a Cipe Nordeste encontrou 64 porções de maconha e cocaína, além de 5 mil pinos para embalar drogas.

Após as três prisões em flagrante, os policiais seguiram para o bairro Bebedouro em busca de Tiago Vieira Santos, o Tico, também suspeito de integrar a quadrilha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Tico atirou nos policiais quando eles chegaram ao imóvel. Houve troca de tiros e o suspeito foi baleado, socorrido, mas não resistiu. Com Tiago, foram encontrados dois revólveres, calibres 32 e 22, além de munição.

"Comemoramos o importante flagrante, desmontando parte da quadrilha e apreendendo materiais ilícitos, porém nos entristece o envolvimento de pai e filho em crimes. Quem deveria dar exemplo fazendo o contrário. Lamentável", declarou o comandante da Cipe Nordeste, major Wellington Morais dos Santos. A operação contou com o apoio do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Euclides da Cunha)