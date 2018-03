Paixão de Cristo começa a ser apresentada hoje na Praça Municipal

Espetáculo com mais de 100 artistas será apresentado de graça

Foto: Valter Pontes/Secom PMS

A história mais famosa do mundo volta a ser contada em um dos cenários mais conhecidos de Salvador. É que a partir desta sexta-feira (23), mais de 100 artistas vão encenar o espetáculo teatral a Paixão de Cristo, na Praça Municipal, no Centro Histórico. A atividade cultural abre a programação da Semana Santa e do aniversário de 469 anos de Salvador. A apresentação será repetida amanhã e domingo, às 18h30. O acesso é gratuito. As informações foram divulgadas na noite desta quinta, durante coletiva para a imprensa no Palácio Thomé de Souza.

A apresentação do espetáculo é realizada através de uma parceria entre a prefeitura de Salvador e o arcebispo da cidade e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Já a produção fica sob a responsabilidade da Comunidade Católica Shalom, que há mais de 15 anos é responsável pela produção da Paixão de Cristo em Natal, no Rio Grande do Norte.

Segundo a diretora geral da montagem, Lidiane Oliveira, trazer a peça para a capital baiana é um “grande sonho”. “Salvador tem uma força cultural muito forte e turística também. É uma cidade cercada de igrejas e tem uma espiritualidade construída ao longo da sua história. Essa será uma experiência apaixonante”, disse.

Dom Murilo aproveitou a ocasião para falar sobre a importância do evento para a igreja. “Não são profissionais do teatro. São pessoas que amam Jesus Cristo e que querem viver aqueles últimos dias de Jesus Cristo. Esse não é um evento para a Igreja, e sim para toda a cidade. E faz um bem imenso para quem assiste”, disse.

Já o prefeito ACM Neto destacou a relevância do espetáculo para a cidade. “Eventos como esse trazem alegria e contentamento ao coração dos soteropolitanos. É ainda uma alternativa para os turistas que estão em Salvador. Além disso, nesse ano, a Semana Santa coincidiu com as comemorações pelo aniversário de Salvador, quando a prefeitura programou uma série de eventos em vários cantos da cidade”.

Espetáculo

A Paixão de Cristo é um espetáculo com interpretação, dança e música. O roteiro é encenado desde 2005 e foi adaptado para ser apresentado em Salvador. A trilha sonora utilizada foi produzida especialmente para o espetáculo e regravada com as vozes de artistas baianos para aproximar ainda mais a apresentação do público. Todo o roteiro foi construído usando como base o Evangelho de São João.

Um grande destaque da encenação é que todo o elenco é composto por atores baianos voluntários, dos personagens principais aos figurantes. Apenas o papel representado por Jesus será encenado por um ator de outro estado, o potiguar Wilian do Vale, que há 13 anos representa o filho de Deus no espetáculo. Segundo Lidiane, a equipe levou, aproximadamente, três meses de preparação e ensaios para produzir o espetáculo.

Este ano, a produção traz um realismo em cada cena, que vai do figurino ao drama de cada personagem. Em alguns momentos, a sonoplastia dará lugar à música solo, acompanhadas ou não de coreografias e um corpo de baile. Além do palco, as escadarias da prefeitura funcionarão como cenário.

Paixão de Cristo movimenta o turismo

Em algumas regiões do Brasil, a encenação da Paixão de Cristo criou um roteiro forte de atração turística durante o período da Semana Santa. Quem diz isso é a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav), Ângela Carvalho. Para ela, o evento vai conseguir movimentar o turismo religioso da capital baiana.

“É um evento que vai atrair pessoas de um segmento, no caso, ligadas à religião. Além disso, o feriado é longo e as pessoas podem viajar. Esses turistas que chegam ajudam a movimentar várias áreas, restaurantes, transportes e hotéis”.

Ainda de acordo com Ângela, a realização da Paixão de Cristo também contribui para que a cidade passe a ser um destino na área de turismo religioso. “As pessoas deixam de pensar que Salvador é só praia e a cidade ganha um outro olhar”, afirma a presidente.

A produtora da montagem, Lidiane Assis, está otimista em relação aos turistas. Ela diz que o local escolhido este ano, a Praça Tomé de Souza, vai atrair mais gente. "A escolha foi estratéfica e eu acho que o pessoal vem pra cá, afinal, é o coração da cidade", disse.

Congresso

Salvador será sede do Congresso Brasileiro de Turismo Religioso, que acontece entre 9 e 12 de maio. A iniciativa da arquidiocese da capital baiana espera reunir 600 fiéis durante o evento, que acontecerá no Fiesta Convention Center, no Itaigara.

A programação conta com três mesas redondas de discussões e palestras de importantes líderes religiosos do Brasil, como dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro; padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor; padre Daniel Aguirre, reitor do Santuário Nossa Senhora Salete em Caldas Novas (GO); e dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil.

A inscrição para o congresso custa a partir de R$ 180 e está disponível no site www.congressoturismoreligioso.com.br.