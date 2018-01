Palco recebe shows gratuitos em Itapuã até sábado; programe-se

Daniela Mercury foi a primeira atração do GE de Verão; projeto recebe ainda Parangolé, Harmonia do Samba, Pablo e Tierry

Informação misturada com esporte, dança e muita música animam o público no Globo Esporte de Verão 2018, programa especial apresentado ao longo da semana da praia de Itapuã e transmitido ao vivo pela TV Bahia. O projeto, que mistura atrações musicais e dança até sábado (20), teve sua estreia, nesta segunda-feira (15), com a apresentação eletrizante da Rainha Má Daniela Mercury num palco montado na orla do bairro. Terça-feira (16) é a vez do Parangolé.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

O vocalista da banda, Tony Salles, promete animar quem for ao bairro e os telespectatores da TV Bahia com algumas das 20 músicas do DVD Solta o Parango, encartado no CORREIO desta terça. No repertório, não vão faltar os sucessos do Parangolé, além da mais nova música, Bumbum Carente.

“A intenção é sair do estúdio e fazer um programa junto das pessoas. Por isso, a programação é toda gratuita e aberta ao público. Não há cenário melhor do que a praia para ser pano de fundo do GE de Verão”, explica o produtor Thiago Reis, responsável pelo projeto.

Além das atrações ao vivo, o programa vai exibir matérias inéditas sobre esportes e atividades ligadas à estação mais quente do ano, como vela e zumba.

Quarta-feira (17), o comandante Xanddy e seu Harmonia do Samba animam o público, junto com um grupo de dançarinos da FitDance. Quinta tem Pablo e sexta é dia de Tierry. Outro nome de peso está previsto para o sábado, mas ainda não pode ser divulgado. A folia antecipada começa às 12h20 e vai até 13h30. “Ontem, o público foi espetacular e esperamos que lote ainda mais nesses próximos dias”, afirma Reis.

Show de Daniela, nesta segunda (15), reuniu público de todas as idades

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

O clima, é claro, é de esquente para o Carnaval e de muita curtição. “Foi maravilhoso ter um contato assim, ao vivo, com o telespectador, num visual maravilhoso como a praia de Itapuã, e sentir a força de Banzeiro na rua. Foi uma experiência incrível. São 35 anos fazendo isso e já sou da família. Como sou de Piatã, me senti em casa”, comenta Daniela Mercury, que abriu sua apresentação ao som da música Banzeiro, sua aposta para o Carnaval deste ano, e disse ter começado a semana com o pé direito.

Após participações agendadas em ensaios de Verão e na festa Cidade Elétrica, no Alto do Andu, no próximo dia 28, a cantora viaja para apresentações em Pernambuco e no Ceará, nos dias 2 e 3 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro, quinta-feira, começa sua participação no Carnaval de Salvador: ela comandará a Pipoca da Rainha. Já dia 10, sábado, se apresenta em Barreiras. No domingo e segunda de folia, dias 11 e 12, estará no bloco Crocodilo, e no dia 13 encerra sua participação na festa soteropolitana com mais uma Pipoca da Rainha. Nesse mesmo dia, participará do Carnaval de São Paulo.

Programação

GE de Verão tem shows na orla de Itapuã às 12h20. O Globo Esporte, ao vivo, na TV Bahia, começa às 12h45

Terça-feira (16) Parangolé

Quarta-feira (17) Harmonia do Samba e FitDance

Quinta-feira (18) Pablo

Sexta-feira (19) Tierry

Sábado (20) A confirmar