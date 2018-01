Palhaços do Rio Vermelho fazem pré-Carnaval no bairro

Seis mil pessoas devem transitar pelas ruas do bairro no sábado (27)

O bairro do Rio Vermelho deve ferver esse fim de semana. Isso porque, o famoso pré-Carnaval realizado no bairro pelos Palhaços do Rio Vermelho, acontece neste sábado (27). Com um público estimado em 6 mil pessoas, o evento gratuito, sem cordas, aposta nas fantasias e na participação da comunidade, com a presença de crianças, jovens, adultos e idosos e turistas.

A concentração acontece às 17h, na Quadra Esportiva na Rua da Paciência, com maquiadores, pernas de pau, malabaristas, palhaços, baianas, grupos folclóricos e culturais que animam a população do bairro para o cortejo.

O desfile, que só começará às 19h, seguirá em direção às Ruas Odilon Gomes e Guedes Cabral até a Rua Fonte do Boi, acompanhado pela Banda Marmelada, Grupo Folclórico Zambiapunga de Taperoá, Os Enlatados de Madre de Deus (Bloco da Latinha), Ala das Baianas, Bagunçaço, As Xicas, Pau de Fita, grupo circense, entre outras manifestações.

Como de costume, os Palhaços do Rio Vermelho homenageiam personalidades do bairro e elegem artistas para assumirem o trono do reisado. Esse ano, os homenageados são Joaquim Manoel dos Santos, o Sr. Manteiga, o pescador mais antigo da colônia Z1. Aos 80 anos, ele trambém é um dos fundadores da festa de Iemanjá e há 43 anos faz parte da procissão do Bom Jesus dos Navegantes, sendo um dos marujos mais antigos; além dele, também será homenageada a jornalista Carmela Talento, criadora do blog do Rio Vermelho.

Os reis do Palhaços do Rio Vermelho de 2018 são Andrezão Simões e Márcia Short. Nos anos anteriores, o posto foi ocupado por nomes como a baiana Claudinha do Acarajé (filha de Dinha do Acarajé), Carla Visi, Gerônimo Santana, Márcio Mello, Lazzo Matumbi, Sylvia Patrícia, Magary Lord, Armandinho Macedo e Marcia Castro.

Os Palhaços do Rio Vermelho têm a tradição de lançar, anualmente, uma camisa promocional que são vendidas para a renda ser revertida para o desfile (cobrir os custos). A cada ano um artista plástico é convidado para ilustrar a camisa. Artistas como Bel Borba, Cau Gomez, Ruy Santana já assinaram as criações. Em 2018 foi a vez de Ray Vianna. As camisas são vendidas por R$ 40 cada e estão disponíveis até o dia do desfile na Tropos, Pós Tudo, Boteco do França e Bar do Bahia (todos no Rio Vermelho).



Esse ano, antes do desfile dos Palhaços, o artista Ray Vianna (que assina a camisa dos Palhaços em 2018) vai promover a Lavagem da sua escultura, intitulada Odoyá, que fica na Praia de Santana. O evento começará às 15h e se unirá ao desfile dos Palhaços.



Serviço:

Desfile Palhaços do Rio Vermelho

Quando: 27 de janeiro de 2018

Horário: Concentração às 17h e saída do desfile às 19h

Onde: Quadra Esportiva na Rua da Paciência

Reis: Andrezão Simões e Márcia Short