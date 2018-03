Palmeiras vence Corinthians e sai na frente na final do Paulista

Com um gol de Borja logo no início do jogo, Porco bateu alvinegro por 1x0

Mesmo jogando no Itaquerão, o Palmeiras venceu Corinthians, neste sábado (31), por 1x0, na primeira partida da final do Campeonato Paulista. A partida de volta será no domingo (8), no Allianz Parque, e o Porco depende de um empate para ser campeão.

Num clássico recheado de tensão e torcida única, não demorou muito para os palmeirenses - fora do estádio - comemorarem. Logo aos 6 minutos, Willian pegou rebote de cruzamento na trave de Dudu e só rolou para Borja abrir o placar.



O alvinegro respondeu três minutos depois, mas o chute de Mateus Vital parou no goleiro Jailson. O Corinthians tinha a posse de bola mas não conseguia chances claras de gol. Aos 20, Clayson bateu de primeira e o goleiro palmeirense fez defesa tranquila.



No final do primeiro tempo, teve confusão. Depois do empurra-empurra, Felipe Melo e Clayson passaram do limite e foram expulsos pelo árbitro.



O segundo tempo teve a mesma tônica. Corinthians com a bola, mas sem criar. A melhor chance foi um chute de fora da área de Maycon, aos 26, que passou por cima.



Aos 41, outra confusão, desta vez nas arquibancadas. A torcida corintiana acendeu sinalizadores e o jogo foi parado. Após dois minutos de paralisação, a bola voltou a rolar, mas o placar não mudou.