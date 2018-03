Panini lança álbum da Copa do Mundo 2018; livro custará R$ 7,90

Álbum da Copa vai começar a ser comercializado no dia 20 de março

A Panini lançou nesta segunda-feira (12), durante evento em São Paulo, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2018. A previsão é de que a comercialização seja iniciada no dia 20 de março. A novidade para este ano é a quantidade de figurinhas. Ao todo serão 682 cards, 43 a mais que no álbum da Copa de 2014.

Durante o evento foram anunciados também os valores. O álbum custará R$ 7,90, enquanto o preço do pacotinho vai custar R$ 2 com cinco figurinhas. De acordo com a Panini serão sete milhões de álbuns no Brasil e uma tiragem de 40 milhões de figurinhas por dia.

Talisca é novidade na penúltima convocação antes da Copa do Mundo

A empresa aproveitou para "adiantar" a convocação da Seleção Brasileira. 18 jogadores fazem parte do elenco. Nomes como Douglas Costa e Giuliano, que ainda não estão garantidos por Tite, estão ilustrados no álbum.

A escalação foi feita por funcionários da Panini em conversas com jornalistas e federações. Após a convocação final, que acontecerá no mês de maio, haverá o lançamento de figurinhas atualizadas para quem quiser corrigir as escalações.