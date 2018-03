Pantera Negra ultrapassa marca de US$ 1 bilhão

Após ter uma estreia forte na China, filme conseguiu ultrapassar a marca de arrecadação nas bilheterias mundiais em apenas 26 dias



Quebrando recordes, o filme dirigido por Ryan Coogler se torna, ao bater a marca de US$ 1 bilhão, o 16º filme da Disney a fazer este feito e o quinto longa da Marvel a somar essa arrecadação, junto com Os Vingadores (2012), Homem de Ferro 3 (2013), Vingadores: Era de Ultron (2015) e Capitão América: Guerra Civil (2016).

Até então, a produção estrelada por Chadwick Boseman já havia se tornado o segundo filme da Marvel a arrecadar mais de US$ 500 milhões nas bilheterias domésticas e o quinto longa com a maior semana de abertura de todos os tempos.

Até agora, Pantera Negra ocupava o 21º lugar na lista de maiores bilheterias mundiais de todos os tempos no cinema, com US$ 1.078 bilhão, e a sétima maior bilheteria da história dos Estados Unidos, com US$ 562 milhões. Dados são do Box Office Mojo.

Ciente do sucesso do herói negro nos cinemas, Kevin Feige já confirmou a produção de Pantera Negra 2, mas nenhuma informação sobre a sequência foi revelada. Enquanto isso, você ainda pode conferir nos cinemas o longa estrelado por Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker, Martin Freeman e Andy Serkis.