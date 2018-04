Paola Carosella compara prato do MasterChef a produto de limpeza

Programa teve climão, muita gente fazendo besteira na cozinha e sangue

Os MasterChef Brasil ontem aconteceu cheio de emoção. Os 19 participantes, cozinheiros amadores, suaram para dar conta do desafio de pratos salgados e doces com milho ou coco.

Até aí de boa. Mas Katleen, que venceu a prova da última semana, precisou tomar uma decisão difícil: após cada um decidir o protagonista de seus pratos, a cozinheira escolheu se eles deveriam fazer algo salgado ou doce.

Isso complicou a vida do pessoa. Andressa e Eliane foram duas das que aparentavam ter sido mais prejudicadas. Fora que os cozinheiros se machucaram muito com facas e demais objetos cortantes. Seja no preparo ou simplesmente tentando quebrar o coco, essa foi uma prova difícil.

Coco ou milho? Dois ingredientes que podem ser transformados de diversas formas! #MasterChefBR pic.twitter.com/n8WnqMsMsl — MasterChef Brasil (@masterchefbr) 4 de abril de 2018

Eliane ficou a prova inteira pedindo orientações de como fazer seu mousse. Mas não deu muito certo. Ela apresentou seu prato como um creme de coco, porque o que era para ser mousse ficou num ponto tão errado que a cozinheira teve que chamar de outro nome. Após provar a bomba, Paola fez um comentário daqueles: a jurada disse que parecia produto de limpeza sabor coco!

Só os melhores e os piores foram chamados em destaque no programa. Um dos destaques do bem foi Clarisse, que fez uma caldeirada de peixe com leite de coco, inclusive fazendo o próprio leite de coco por dica de Paola Carosella. A cozinheira ficou tão emocionada com a dica que comentou como a argentina era a sua Yoda (o famoso mestre de ‘Star Wars’). Já quem não se deu muito bem foi Eliane mesma, né.