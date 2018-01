Papa Francisco chega ao Peru para visita de 3 dias

Papa foi recebido em Lima pelo presidente Pedro Pablo Kuczynski e outras autoridades

O Papa Francisco chegou na tarde desta quinta-feira (18) ao Peru para uma visita de três dias na qual defenderá o meio-ambiente e o respeito aos povos nativos, na segunda e última etapa de uma viagem iniciada na segunda-feira, no Chile.

O avião do Papa pousou às 16h32 local (19h32, pelo horário de Brasília) no Aeroporto de Lima, onde Francisco foi recebido pelo presidente Pedro Pablo Kuczynski e outras autoridades.

No país, ele visitará Puerto Maldonado, em plena Amazônia, Trujillo e Lima.

No próximo domingo (21), o pontífice terá a oportunidade de venerar as relíquias de seus santos favoritos, na Catedral de Lima, um dia depois de prestar tributo a três sacerdotes - dois poloneses e um italiano -, assassinados pela guerrilha maoísta do Sendero Luminoso.

San Martín de Porres (1579-1639), o frade dominicano negro representado com uma escova na mão como símbolo de humildade, é um dos santos favoritos do Papa, segundo o padre jesuíta Ernesto Cavassa, reitor da Universidade Antonio Ruiz de Montoya.

Já Toribio de Mogrovejo (1538-1606) seria o santo mais admirado por Francisco, por sua dedicação total à missão pastoral. O Papa venerará ainda as relíquias de Santa Rosa de Lima (1586-1617).