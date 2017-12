Papa Francisco pede paz mundial no Natal

Ainda esta noite, Francisco celebrará na Basílica de São Pedro, a Missa do Galo. Será a quinta vez que ele celebrará a missa

O papa Francisco fez um pedido especial durante o discurso realizado neste domingo (24) no Palácio Pontifício, na praça de São Pedro: paz para todo o mundo, especialmente para os povos que sofrem com conflitos, e que sejam libertados os religiosos e fiéis sequestrados. O papa justificou seu pedido ao lembrar que na meia-noite de hoje os católicos comemoram o nascimento do "príncipe da paz" e invocou "o dom da paz para todo o mundo".

Ainda esta noite, Francisco celebrará na Basílica de São Pedro, a Missa do Galo. Esta será a quinta vez que ele celebrará a missa.

No discurso feito pela manhã, ele ainda solicitou aos fiéis que se recolham em silêncio e oração pelo nascimento de Jesus Cristo, nas horas que antecedem o Natal. "Adorar no coração do mistério o verdadeiro Natal, o de Jesus que se aproxima de nós com amor, humildade e ternura", recomendou.

