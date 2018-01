Francisco recomendou aos fiéis que deixem para trás "todo tipo de bagagem inútil"

O papa Francisco aconselhou nesta segunda-feira que se abandone a "bagagem inútil" da vida em 2018, evitando-se a "banalidade do consumismo e as "conversas vazias".



O pontífice refletiu sobre como saborear o verdadeiro significado da vida durante a missa de Ano Novo realizada na Basílica de San Pedro. A receita dele para chegar ao essencial inclui realizar um momento de silêncio diário para se estar com Deus.



Fazer isso ajudaria a "evitar que nossa liberdade se veja corroída pela banalidade do consumismo, pelo estrondo dos comerciais, pela torrente de palavras vazias e por ondas avassaladoras de conversas vazias e gritos", segundo o papa.



Francisco recomendou aos fiéis que deixem para trás "todo tipo de bagagem inútil" para "redescobrir o que realmente importa" e começar de novo.