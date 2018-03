Para avançar como líder, Leão encara o Flu de Feira hoje, às 21h45

Se avançar como líder, o rubro-negro decidirá sua vaga na final no Barradão

É para fechar com chave de ouro. Nesta quarta-feira (7), às 21h45, o Vitória entra em campo para enfrentar o Fluminense de Feira, pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Baiano, no Joia da Princesa. O jogo vale a liderança do estadual.

Na semifinal, haverá jogo de ida e volta. O líder enfrenta o 4º colocado, enquanto o vice-líder encara o 3º. Se avançar como líder, o rubro-negro fará o primeiro jogo fora de casa e decidirá sua vaga na final no Barradão.

O Vitória lidera o estadual com 19 pontos, já está nas semifinais e, se vencer, garante o primeiro lugar. Caso empate, precisa que o Bahia (17 pontos) não ganhe do Jequié na Fonte Nova para continuar líder. Em caso de derrota rubro-negra, é necessário secar o tricolor e torcer para que a Juazeirense não vença o Atlântico de modo que ultrapasse o Leão no saldo de gols. Detalhe: se o Vitória perder por 3x0, a liderança vai embora, já que o próprio Fluminense toma a frente.

O zagueiro Kanu e o atacante Denilson, beneficiados por um efeito suspensivo, estão à disposição. O meia Yago segue sem poder jogar, já que ainda não cumpriu dois jogos de suspensão, quesito exigido para ter direito ao efeito suspensivo.

Outros que não jogam são Rhayner, que se recupera de cirurgia, além de Guilherme Costa, Willian Farias, Cleiton Xavier, Todinho e Cedric, todos voltando de lesão.

O time deve ter: Fernando Miguel, Lucas, Kanu, Bruno Bispo e Bryan; Uillian Correia, Zé Welison, Nickson e Jhemerson; Neilton e André Lima.