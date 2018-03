Para Correia, Leão vai superar desfalques: 'o foco é no Baiano'

Contra o Bahia de Feira, volante volta de suspensão por cartão vermelho

Uillian Correia ficou de fora da goleada por 3x0 sobre o Bragantino, na última quinta-feira (15), que garantiu a vaga do Vitória na quarta fase da Copa do Brasil. O volante cumpriu suspensão por ter sido expulso no jogo de ida.

Mesmo com a boa atuação rubro-negra, a presença do camisa 7 é praticamente garantida contra o Bahia de Feira, no domingo (18), às 16h. O duelo é válido pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Baiano.

“Eles têm uma grande equipe e vêm fazendo um excelente campeonato. Eles não chegaram nas semifinais à toa. Vão ser duas partidas muito complicadas para nossa equipe. Precisamos ter atenção e muita intensidade”, disse Correia.

O técnico Vagner Mancini terá que lidar com muitos desfalques. Além de Rhayner, que passou por cirurgia no mês passado, o atacante André Lima sofreu uma fratura no pé e vai ficar três meses sem jogar. O lateral esquerdo Bryan e o atacante Luan também serão avaliados.

Correia acredita que o time vai superar os desfalques: “O foco de todos é conquistar o Baiano. Temos esse objetivo neste primeiro semestre. O primeiro passo é fazer dois grandes jogos nas semifinais contra o Bahia de Feira para chegarmos à decisão”.