Para Guto, equipe vem amadurecendo nas adversidades

Técnico tricolor acredita que time está ficando mais calejado para a sequência da temporada

Não houve como ignorar as vaias na goleada sobre o Altos-PI por 5x2, pela Copa do Nordeste. Olhando apenas para o placar do jogo, tal atitutede poderia até ser contestada, mas o torcedor foi muito crítico principalmente com a atuação da equipe, que chegou a tomar uma virada e estar perdendo por 2x1 para a equipe piauiense.

O Bahia empatou, virou e construiu o placar elástico sob gritos de "adeus Guto". Para o técnico tricolor, a insatisfação da torcida tem que ser respeitada, mas ele reiterou a necessidade de confiar em suas convicções.

"Não posso deixar que o externo influencie em nada diretamente. Respeito cada um. Eu poderia fazer uma brincadeira aqui, mas não vou chegar nisso, porque posso ser mal entendido. A cada momento que eles se manifestavam dessa maneira (com vaias), acabou acontecendo um gol. O torcedor do Bahia tem que ser respeitado, inclusive nessas brincadeiras. Então não vou brincar. Vou respeitar sempre", reafirmou em coletiva.

Guto acredita que as situações que ele e a equipe têm passado neste início de temporada, ajudam o time a ganhar maturidade para os jogos que estão por vir.

"Posso dizer que esses momentos têm criado, no Guto e na equipe também, algumas cascas bastante importantes, para suportar as situações e conseguir valorizar as coisas boas que temos e, através delas, reverter em coisas boas no campo e situações boas para a equipe do Bahia. Acho que tudo isso é aprendizado", afirmou.