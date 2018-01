Para organizar trânsito no Centro, Irecê implanta Zona Azul

Estacionamento rotativo tem objetivo de promover alternância de vagas

Conseguir um lugar para estacionar na região central de Irecê, no Centro Norte baiano, é uma tarefa difícil para os condutores da cidade de 80 mil habitantes e com uma população flutuante que praticamente dobra o tráfego local nos dias de pico. Comerciantes reclamam há anos da falta de organização do trânsito, mas este problema está prestes a ser resolvido.

A Prefeitura de Irecê está em fase final de implantação da Zona Azul, estacionamento rotativo instituído com o objetivo de promover a alternância das vagas para veículos. O objetivo é racionalizar o uso do sistema viário em áreas adensadas, para organizar e disciplinar o espaço urbano de forma a aumentar a oferta de vagas.

“As pessoas têm muita dificuldade em parar seu carro no centro da cidade. É uma demanda histórica que estamos enfim resolvendo”, explica o prefeito Elmo Vaz, em nota divulgada pela prefeitura.

Ainda segundo ele, a municipalização do trânsito foi iniciada anos atrás, mas não foi levada adiante. “Começamos a reorganizar o tráfego com a implantação da Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), que vem realizando um trabalho importante no município”, afirmou.

“Na Zona Azul, inicialmente, serão 492 vagas para veículos e 100 vagas para motocicletas que serão implantadas com o uso de sistema eletrônico, e pagamento das horas através do uso de equipamentos eletrônicos emissores de tickets de estacionamento”, complementou.

Segundo o coordenador da CMTT, Ronaldo Miron, o projeto de implantação da Zona Azul foi avaliado e aprovado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Irecê. “A melhoria do trânsito local será imediata. As principais cidades do país têm Zona Azul, especialmente no Centro. É uma ação que será fiscalizada por nós e vai beneficiar a todos”, comentou Miron.