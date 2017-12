Parangolé lança novo DVD com 21 canções inéditas no CORREIO

Álbum conta com sucessos da carreira do grupo liderado por Tony Salles e foi gravado em Porto Seguro

No próximo dia 16 de janeiro, o jornal Correio* encartará, junto com o jornal, o DVD Solta o Parango, da banda Parangolé. Gravado em Porto Seguro, o álbum conta com 21 canções inéditas e sucessos da carreira do grupo liderado por Tony Salles. No repertório, a atual música de trabalho Bumbum Carente e Sarra Toma. Vale lembrar que o Parangolé, ou simplesmente Parango, será um dos destaques do bloco Muquiranas, no circuito Osmar Macedo (Campo Grande).

Junto com o DVD, o grupo lançará, em paralelo, o CD Verão ao Vivo. São 38 canções repletas de ritmo para agradar aos fãs.

Para adquirir o DVD, basta comprar o jornal pelo valor de R$1,50. No dia 27 de fevereiro, o Correio* lançará o novo trabalho de Alcymar Monteiro e no dia 27 de maio será a vez dos fãs do forrozeiro Adelmário Coelho poderem conferir as novidades para o São João de 2018.