Paraty também se destaca pela gastronomia

Conhecida pelas belezas naturais, Paraty, no Rio de Janeiro, tornou-se recentemente uma Cidade Criativa da Unesco por um outro atrativo: a gastronomia. A localidade é a primeira do estado do Rio de Janeiro e do interior do Brasil a conquistar o título.



A rede de cidades criativas foi criada pela Unesco em 2004 e possui 180 localidades em 72 países, em segmentos como artesanato, cinema, literatura, música e arte popular. Além de Paraty, outras duas cidades brasileiras entraram na lista: Brasília, na categoria design, e João Pessoa, em artes e cultura.

Prato do restaurante Paraty 33 (Foto: reprodução)

Entre os pratos mais famosos da cidade, conhecida por sua culinária caiçara, estão o camarão casadinho - que traz dois camarões grandes fritos e recheados com farofa - e o manuê de bacia, um bolo feito com melado de cana.



Belezas naturais

Ir à Paraty é mais que, entre uma refeição e outra, passear por seu belo centro histórico. A dica é montar uma programação como visitas às praias que ficam longe do movimento da cidade. São belezas naturais que encantam aqueles que se permitem sair do tradicional e andar um pouco pelos arredores da cidade.