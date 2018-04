Parceira entre Iza e Ivete Sangalo é confirmada

Música estará no primeiro álbum da carreira de Iza; confira agenda do retorno de Ivete

Após rumoeres circularem na web durante as duas últimas semanas sobre uma possível parceria musical entre a cantora Iza e Ivete Sangalo: a possibilidade está, finalmente, confirmada.

Durante o prêmio Geração Glamour 2018, que ocorreu na última quarta-feira (04), onde foi premiada como a melhor cantora do ano, Iza falou sobre a colaboração:

“Está tudo pronto! Veveta gravou antes de dar à luz meninas, gravamos separadas, mas é uma honra estar ao lado dela. Ela é uma artista que admiro muito, uma mulher super poderosa, acho que ela representa todas nós, representa muito bem nosso Brasil, e não poderia estar mais lisonjeada por ter ela no meu álbum”, declarou Iza.

O título Corda Bamba é o especulado para a nova canção. A parceria vai fazer parte do novo e primeiro álbum de Iza, batizado Dona de Mim, que tem lançamento previsto para julho deste ano. O disco vai misturar músicas inéditas e hits da cantora, que se tornou conhecida em 2016 após ser contratada pela gravadora Warner Music. Entre os sucessos de Iza estão hits como Pesadão, em parceria com Marcelo Falcão, e Ginga, com Rincon Sapiência, lançado em março (confira abaixo).





Fim da pausa de Veveta

Quanto a Ivete, após a pausa para dar luz às gêmeas, a cantora já está se preparando para voltar aos palcos. Sangalo retoma os shows no dia 19 de maio, em Morro de São Paulo, na Bahia, durante o festival San Island Weekend. Em um primeiro momento, Ivete pretende priorizar shows próximos a Salvador, para que possa ir e voltar para casa no mesmo dia. No dia 8 de dezembro, celebra seus 25 anos de carreira com a gravação de DVD no Allianz Parque, em São Paulo.