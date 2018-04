Parceria reabre escola de hotelaria e alavanca projeto sociocultural na Rocinha

A parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social, a prefeitura e o Sesc e Senac RJ vai possibilitar a abertura de 160 vagas para diversos cursos para jovens da comunidade

Foi reativada hoje (4), na favela da Rocinha, no Rio, a Escola de Hotelaria no Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare. A parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social, a prefeitura e o Sesc e Senac RJ vai possibilitar a abertura de 160 vagas para cursos de camareira, recepcionista e organizador de eventos para jovens da comunidade. Uma cerimônia no local marcou a reabertura da escola.

O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, destacou que a parceria faz parte das ações emergenciais do programa Progredir, lançado em setembro do ano passado, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo entre os beneficiários de programas sociais do governo federal.

Segundo Terra, a ação também é uma contribuição da pasta para a intervenção na segurança pública do estado.

“O país foi tomado por uma epidemia de violência e de drogas, estamos vivendo um tempo muito difícil e que agora começa o processo de reversão disso. Não é simples fazer isso, é uma bola de neve que foi crescendo e agora temos que fazê-la voltar. Não se faz sozinho e só com repressão, embora a repressão seja importante, temos que resgatar a autoridade”.

O ministro disse que o Sesc vai oferecer 4 mil vagas para a capacitação em áreas de comércio, serviço e turismo para o público do Progredir. Ele anunciou que pretende levar para a Rocinha o programa Criança Feliz, de atenção à primeira infância.

“É missão hoje das Forças Armadas e das forças de segurança do Rio de Janeiro mostrar que aqui quem manda é o estado democrático, não é um grupo de traficantes. Isso é muito importante até pra libertar a juventude e poder trabalhar com ela o processo educacional, poder entrar com liberdade nas zonas de riscos, nas favelas, trazer a juventude para o contraturno da escola, para a capacitação profissional”.

