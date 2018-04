Parcerias positivas

Claudio Cunha é presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi)

As mudanças estão chegando. Uma prova disso é o compromisso feito pela prefeitura em realizar um estudo para adequação do IPTU, em particular dos imóveis registrados a partir de 2014. Esse panorama irá representar o aumento da competividade dos novos empreendimentos, que terão valores mais atraentes para os clientes.

A declaração sobre o IPTU foi feita pelo prefeito ACM Neto durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) em março. Com o anúncio da permanência de ACM Neto na prefeitura, podemos acreditar que, ainda este semestre, iremos ver resultados dessa adequação.

A legislação que rege a cobrança do IPTU de imóveis novos veio após a Reforma Tributária de 2013. Com isso, empreendimentos inscritos no cadastro imobiliário a partir de 2014 possuem taxas maiores, e isso pode acabar impactando o futuro morador no momento de adquirir um imóvel nessas condições.

O que se observa muitas vezes é que imóveis localizados na mesma rua e com valores venais semelhantes têm um IPTU com valores diferentes. Essa situação acontece porque um imóvel foi inscrito no cadastro municipal de 2013 enquanto o outro foi no ano seguinte.

Estamos vivendo uma realidade em que é preciso estimular o crescimento contínuo e fortalecido da economia. Por isso, faz-se essencial a revisão de determinados entraves que acabam prejudicando todo um setor.

Ao adquirir um novo imóvel, o cliente busca sempre o melhor custo-benefício e o mercado imobiliário está na vanguarda nessa área. Oferecemos opções que aliam conforto, qualidade e condições facilitadas de pagamento em uma realidade que abarca todos os tipos de perfis.

Por isso, o foco da nova gestão da Ademi-BA está no desenvolvimento do mercado, através de parcerias que venham a ser usufruídas por todos, com impacto direto na qualidade de vida das pessoas que estão em busca da casa própria.

Além do compromisso sobre a adequação do IPTU, o prefeito já deixou assinado o decreto que regulamenta o artigo 345 do PDDU. Isso significa estímulo à produção incentivado pela nova fórmula da contrapartida.

Em uma economia fortalecida, todos caminham juntos com o mesmo objetivo – crescimento, qualidade de vida e geração de empregos. E estamos alinhados com essa realidade. Neste novo ciclo iremos prosseguir fortalecendo a relação com o poder público, de forma que o setor imobiliário continue a mudar a vida das pessoas.