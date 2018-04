Parlamentares baianos criticam Ranking dos Políticos: 'tendencioso e não representa o povo'

por Luan Santos

Dez parlamentares da Bahia apresentaram uma nota de repúdio ao Ranking dos Políticos, ferramenta que analisa e classifica a atuação e histórico de processos dos deputados federais e senadores. Quatro baianos estão entre os 30 piores do Brasil, segundo publicou a Satélite neste domingo (15) com base na nova atualização do ranking.

Segundo a nota dos congressistas, o ranking "é tendencioso e não representa o povo brasileiro, uma vez que mede o desempenho de deputados e senadores a partir de princípios afinados com as políticas neoliberais". Ressaltam que a ferramenta não "avalia o desempenho dos deputados de forma isenta, ao contrário, o site pontua positivamente as votações a favor do impeachment da presidenta Dilma, contra as investigação de Temer e a favor da reforma trabalhista, da terceirização e outras projetos que atacam os direitos trabalhistas e sociais".

O texto é assinado pela senadora Lídice da Mata (PSB) e pelos deputados federais Alice Portugal (PCdoB), Davidson Magalhães (PCdoB), Valmir Assunção (PT), Jorge Solla (PT), Nelson Pelegrino (PT), Luiz Caetano (PT), Afonso Florence (PT), Waldenor Pereira (PT) e Daniel Almeida (PCdoB). Os quatro útlimos têm as piores avaliações entre os 39 baianos na Câmara e estão entre os 30 piores do país, de acordo com o ranking.

Confira a nota na íntegra:

NOTA DE REPÚDIO

O Ranking dos Políticos, amplamente divulgado ontem (15), é tendencioso e não representa o povo brasileiro, uma vez que mede o desempenho de deputados e senadores a partir de princípios afinados com as políticas neoliberais. Por esse motivo, esse "ranking" tem o nosso repúdio, até porque premia o trabalho daqueles que apoiaram o golpe e continuam atacando os direitos da classe trabalhadora.

Trata-se de uma manipulação grosseira contra o trabalho de parlamentares que lutam por um Brasil melhor e mais justo. A população brasileira, em especial a baiana, sabe reconhecer o nosso trabalho.

O Ranking não avalia o desempenho dos deputados de forma isenta, ao contrário, o site pontua positivamente as votações a favor do impeachment da presidenta Dilma, contra as investigação de Temer e a favor da reforma trabalhista, da terceirização e outras projetos que atacam os direitos trabalhistas e sociais.

Nós, parlamentares do campo progressista nos orgulhamos de termos votado contra o impeachment, pelas investigações contra Temer, reforma trabalhista, o congelamento dos investimentos públicos e todas as matérias que prejudicam os trabalhadores brasileiros.

O povo baiano tem apoiado nosso trabalho, este é o melhor termômetro e vamos seguir representando aqueles que mais precisam e não empresários como o dono deste site e que apoiam o governo ilegítimo de Temer.

Lídice da Mata - Senadora (PSB)

Afonso Florence - Deputado Federal (PT)

Alice Portugal - Deputada Federal (PCdoB)

Daniel Almeida - Deputado Federal (PCdoB)

Davidson Magalhães - Deputado Federal (PCdoB)

Jorge Solla - Deputado Federal (PT)

Luiz Caetano - Deputado Federal (PT)

Pelegrino - Deputado Federal (PT)

Valmir Assunção – Deputado Federal (PT)

Waldenor - Deputado Federal (PT)