Parlamento britânico convoca Zuckerberg para falar sobre uso de dados

Empresa teria usado dados de 50 milhões de contas do Facebook em campanha

Um comitê do Parlamento do Reino Unido convocou nesta terça-feira o executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, para responder a questões sobre notícias falsas. O pedido é feito no momento em que autoridades ampliam esforços para apurar se dados têm sido usados de maneira inadequada para influenciar eleições



O caso vem a público em meio a relatos de que a companhia Cambridge Analytica, sediada em território britânico, teria usado dados da rede social para ajudar Donald Trump a vencer a eleição presidencial americana de 2016. A companhia foi acusada de usar inadequadamente informação de mais de 50 milhões de contas do Facebook, mas afirma ser inocente.



O presidente do Comitê de Mídia do Parlamento, Damian Collins, disse que o órgão já questionou várias vezes o Facebook sobre como ele usa os dados, mas as fontes da rede social não deram informações claras. "É hora agora de ouvir de um executivo sênior do Facebook com autoridade suficiente para dar um relato acurado sobre esse catastrófico fracasso de processo", afirmou Collins, em nota direcionada diretamente a Zuckerberg. "Dado seu compromisso do início do Ano-Novo de 'consertar' o Facebook, eu espero que esse representante seja você", afirmou o deputado britânico.