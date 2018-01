Paróquia da Lapinha celebra a Festa de Reis neste sábado

'Na plenitude dos tempos, Jesus se revela a todos' é o tema da festa esse ano

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha) encerra, neste sábado (6), as comemorações da tradicional Festa de Reis. Às 19h, terá início a Missa Solene e logo após a Celebração Eucarística haverá o desfile do Terno Anunciação e a queima das palhas do presépio.

Este ano, o tema da celebração, que iniciou as homenagens no último dia 2, é: “Na plenitude dos tempos, Jesus se revela a todos”. A cada noite, durante o tríduo, entre os dias 2 e 4, os fiéis foram convidados a realizar um gesto concreto, por meio da doação de alimentos não perecíveis, materiais descartáveis, de higiene pessoal e de limpeza.

O “Dia de Reis”, ou “Dia dos Santos Reis”, comemorado em 6 de janeiro, tem origem na tradição católica que lembra o dia que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de três Reis Magos: Belchior, Gaspar e Baltazar, vindos do Oriente, guiados por uma estrela.

Os três Reis Magos levaram a Jesus recém-nascido ouro, incenso e mirra, que representam as três dimensões de Cristo: a realeza, a divindade e a humanidade (o óleo da mirra servia para embalsamar os mortos). Tais presentes simbolizam, ainda, o futuro da missão de Jesus.

A intenção dos evangelistas ao mostrar os magos vindos do Oriente foi ensinar que o Cristo veio não apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos e nações do mundo. A festa popular – também conhecida como Folia de Reis – foi trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses e até os dias atuais é tradição em regiões como o Nordeste, São Paulo e Minas Gerais.