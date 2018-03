Paróquias da Cidade Baixa fazem Caminhada pela Paz neste domingo (18)

Organização convoca participantes a vestirem branco; evento está marcado para as 8h, no Largo de Roma

Ruas da Cidade Baixa receberão neste domingo, a partir das 8h, a Caminhada pela Paz e Superação da Violência. A marcha é organizada pelas paróquias da Península de Itapagipe e da Cidade Baixa, além de entidades de classe. O percurso começa na Praça Irmã Dulce, no Largo de Roma, e segue até a Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, onde será realizada uma missa campal.

A Caminhada integra a programação da Campanha da Fraternidade 2018, que tem como tema "Fraternidade e superação da violência". As paróquias convocam os participantes a vestirem branco durante a caminhada.

“Sabemos da realidade de violência que atinge nossa sociedade em todas as esferas e devemos buscar meios para superá-la. O caminho principal é a fraternidade entre as pessoas com o chamamento para que se unam com o objetivo de implantar a cultura da paz”, diz o reitor da Basílica do Bonfim, padre Edson Menezes, para quem o objetivo da caminhada é chamar a atenção para o agravamento da violência no Brasil.

As Polícias Militar e Civil, Governo do Estado, Prefeitura do Salvador e escolas da região apoiam o evento.

Cruzes

Já no próximo sábado (24), a Campanha da Fraternidade segue com um ato interreligioso, a partir das 17h, no Largo do Papagaio, na Ribeira, com manifestações de arte e cultura.

Na véspera, dia 23, todas as missas terão momentos de orações pelas vítimas fatais da violência e por suas famílias. Às 17h, após última celebação do dia, serão colocadas na praça do Largo do Bonfim cruzes com nomes de vítimas fatais da violência encaminhados por familiares e amigos. Já passam de 300 as indicações.

Entre os dias 16 a 23 será realizada a montagem de um painel onde as pessoas poderão expor suas preocupações com a violência e fazer pedidos de paz. Na Sexta-feira Santa, dia 30, às 17h, as cruzes serão retiradas da praça para serem queimadas no Sábado de Aleluia, antes da vigília pascal, que começa às 18h.