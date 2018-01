Parte do bambuzal do Aeroporto será retirada para obras do metrô

Intervenções serão feitas para alargamento de via de acesso

Máquinas trabalham próximo a arbustos no acesso ao Aeroporto (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Quem chega a Salvador de avião consegue até vê-lo de lá do alto. De longe parece até mais um resquício de mata, como tantas outras espalhadas pela região do Aeroporto Internacional. Mas é em terra que o recém-chegado tem a surpresa: um bambuzal que fecha os dois sentidos da Avenida Tenente Frederico Gustavo dos Santos, no acesso ao terminal, e que se tornou um cartão-postal da cidade.

Falando nisso, parte do bambuzal será retirada para o alargamento de uma via que deve facilitar a integração dos ônibus com a futura estação de metrô do Aeroporto. Mas, antes que se pense que ficaremos sem o túnel natural, a CCR Metrô Bahia, empresa que gerencia o sistema metroviário da capital, assegurou que serão cortados apenas fragmentos das moitas de 11 touceiras do bambuzal, o que representa 0,19% da vegetação total.

A intervenção será feita na margem esquerda, na altura do acesso à Travessa Santos Dumont, mais conhecida como Rua das Locadoras, onde há máquinas estão posicionadas. Segundo a empresa, um guindaste foi "mobilizado para a retirada de material pesado de obra (perfis metálicos e aço) do canteiro central para a atuação da Secretaria Municipal de Ordem Pública no local".

Ainda conforme a assessoria da CCR, no sábado (12), "o Inema expediu uma licença ambiental de Portaria nº 15.513, autorizando a intervenção, que deve ocorrer nos próximos dias."

Os comerciantes que costumam utilizar as sombras das plantas e, sobretudo, os turistas que pisam em solo baiano, agradecem a manutenção do túnel natural. Até porque, esse é o primeiro contato que eles têm com a cidade, já que a passagem fica a poucos metros da saída do aeroporto.

Turistas

A dona de casa, Valdita Cássia, 50 anos, já até se esqueceu quantas vezes veio a Salvador, mas a sensação, garante, é a mesma de sempre. "A gente passa e fica encantada com tanto verde. É algo que não encontramos em lugar nenhum. Um cartão-postal natural, diferente dos outros. E eu costumo ficar atenta às coisas peculiares", comentou. Ela, inclusive, já registrou a paisagem com o celular, assim como tantos outros que por aqui chegam.

Os passageiros do motorista de Uber Alan Suzart, 35, assim que adentram o túnel, vão logo pedindo para ele pisar mais leve no acelerador. Querem registrar o momento. Em alguns casos, conta ele, é preciso parar e dar uma de fotográfo enquanto o cliente posa no cenário.

"Eles [turistas] viajam! Dizem que nunca viram nada igual. Vão pedindo para andar mais devagar para não tremer a foto", conta Alan.

Córrego

A comerciante Leleuda Ferreira, 55, que há sete anos monta sua barraca debaixo da sombra do bambuzal nas proximidades da Rua das Locadoras, reparou na movimentação das máquinas que já começaram a operar na manhã desta sexta-feira (19).

Leleuda Ferreira vende lanches no local e acompanhou mudanças na região (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Leleuda conta que há 40 anos tudo era diferente. A vegetação era mais densa e o córrego, que fica atrás dos bambus, mais límpido. Hoje, o córrego não é o mesmo de antes - é possível sentir um cheiro forte de esgoto -, mas o bambuzal ainda continua tirando suspiro de quem já está acostumado com a vista.

"É muito bonito de olhar. Mas antes podíamos pegar até peixe, lavar roupas. Uma pena que as coisas mudaram", lamenta a comerciante.

Novas plantas

Ainda de acordo com a CCR, para compensar a retirada dos bambus, será realizado o plantio de árvores nativas na Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Ipitanga, próximo à Estação Aeroporto do metrô.

Obras afetam trânsito na região (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Apesar das obras, o trânsito, informa a empresa, não sofrerá alteração, mas na manhã desta sexta era possível ver o tráfego se afunilando no local à medida que os homens trabalhavam no alargamento da via.