Participação governamental em petróleo e gás chegou a R$ 40 bi em 2017

A grande diferença foram os bônus de assinatura obtidos nos leilões de 2017 e que não ocorreram no ano anterior

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, informou nesta quinta-feira, 5, por meio do Twitter, que as participações governamentais do setor de petróleo e gás natural atingiram R$ 40 bilhões no ano passado, contra R$ 27,9 bilhões em 2016. A grande diferença foram os bônus de assinatura obtidos nos leilões de 2017, e que não ocorreram no ano anterior, informou.

De acordo com Oddone, no final da próxima década o governo brasileiro deverá estar arrecadando R$ 100 bilhões por ano em royalties, participações especiais, bônus de assinaturas dos leilões e por retenção de área.

Desde que foram iniciados os leilões de petróleo, em 1999, a melhor arrecadação para o governo se deu em 2013, durante o governo de Dilma Rousseff, pela realização do primeiro leilão do pré-sal brasileiro, do campo de Libra. Naquele ano, as participações governamentais atingiram R$ 49,6 bilhões, valor também impulsionado pelo bônus de assinatura pagos no certame.