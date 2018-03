Partido de Uribe se transforma na primeira força no Congresso da Colômbia

Centro Democrático obteve 16,56% da preferência do eleitorado, o que garantirá ao partido 19 cadeiras na casa

O partido Centro Democrático, fundado pelo ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, tornou-se a primeira força política do Congresso da Colômbia após as eleições desse domingo (11), ao eleger o maior número de senadores e ser a segunda legenda com mais representantes na Câmara. A informação é da Agência EFE.

Com 94,08% dos votos para o Senado apurados, o Centro Democrático obteve 16,56% da preferência do eleitorado, o que garantirá ao partido 19 cadeiras na casa. Na sequência estão o Mudança Radical, com 13,84%, o Partido Conservador, com 12,45%,e o Partido Liberal, com 12,41%.

O Partido Social de Unidade Nacional (De la U), do atual presidente do país, Juan Manuel Santos, ficou com 11,95% dos votos, conquistando 14 cadeiras no Senado.

Por outro lado, o Partido Liberal venceu as eleições para a Câmara dos Representantes, com 94,47% dos votos apurados. Os liberais tiveram 16,56% dos votos (35 cadeiras). O Centro Democrático ficou com 16,16% (32 representantes). O De la U foi o quarto colocado, com 12,17%, e 25 deputados eleitos.