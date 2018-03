Páscoa light: receitas e dicas do Vigilantes do Peso

Grupo explicou detalhes sobre o chocolate e ensinou a fazer alguns pratos

A época mais doce do ano está chegando: a Páscoa. E quem está fazendo dieta já fica preocupado - afinal, é difícil resistir às tentações de chocolate por todos os lados, não é? Mas calma, nem tudo está perdido. Afinal, a delícia tem propriedades que podem fazer bem à saúde.

De acordo com o Vigilantes do Peso, os sólidos de cacau possuem alguns dos mesmos nutrientes de folhas verde-escuras. "São ricos em antioxidantes e também contêm fibras: uma porção de 38g de chocolate amargo tem até 4g de fibras". Isso não quer dizer, porém, que dá para abusar. "Ao contrário das folhas, o chocolate está cheio de açúcar e gordura".

O segredo, segundo o grupo, é a preferência pelos mais escuros. "Os chocolates amargos possuem menos açúcar e mais benefícios e você não precisa de tanto para ficar satisfeito, pois seu sabor é muito intenso e marcante". Enquanto isso, as opções brancas são as piores. "Feitas a partir da manteiga de cacau e não dos sólidos, não possuem benefícios à saúde. A maioria dos conhecedores de chocolate não consideram o branco como chocolate de verdade". Assim, para maximizar a parte boa, escolha por versões feitas de 65% a 75% de cacau.

Como a Páscoa não é só sobre chocolale, o Vigilantes do Peso ensinou ainda a fazer algumas receitas salgadas para a época: quiche de bacalhau, salada de palmito e legumes coloridos assados. E, como não dá para esquecer a sobremesa, há também o pudim de chocolate com amêndoa. Confira:

Quiche de bacalhau

(Foto: Divulgação)

Ingredientes

1 xíc. de farinha de trigo

2 colheres de sopa de margarina light

1 ¼ de xíc. de leite desnatado

4 colheres de sopa de queijo cottage

1 colher de chá de suco de limão

1 colher de chá mostarda

4 claras

1 ovo

½ xíc. de requeijão light

½ xíc. de bacalhau cozido desfiado

½ colher de chá de pimenta-do-reino

Modo de preparo

1. Preaqueça o forno a 180° C.

2. Misture a farinha de trigo e a margarina em uma tigela até obter uma farofa grossa. Forre o fundo de uma forma redonda para quiche com essa massa e reserve.

3. Numa tigela grande, junte e misture o leite, o cottage, o suco de limão, a mostarda, as claras e o ovo e mexa com um batedor. Acrescente o requeijão, o bacalhau e a pimenta.

4. Transfira a mistura para forma preparada. Asse a 180°C por 35 minutos. Deixe descansar por 15 minutos antes de cortar. Corte em 8 fatias e sirva em seguida.

Salada de palmito

(Foto: Divulgação)

Ingredientes

1 ¼ xíc. de palmito em rodelas

1 xíc. de tomate-cereja, cortado ao meio

¼ de xíc. de pimentão-amarelo, cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de salsinha picada

¼ de colher de chá de pimenta-do-reino preta moída

1 pitada de sal

Modo de preparo

1. Em uma tigela grande, misture os legumes e reserve na geladeira.

2. Em uma tigela pequena, misture o azeite a salsinha, a pimenta e o sal. Na hora de servir, regue com o azeite temperado e misture bem os legumes.

Legumes coloridos assados

(Foto: Divulgação)

Ingredientes

1 fatia (400 g) de abóbora, cortada em pedaços

2 cenouras médias cortada em palitos

1 cebola pequena, cortada em pedaços

1 beterraba média, cortada em cubos grandes

2 espigas de milho, cortada em pedaços

½ xíc. de vagem em pedaços pequenos

2 colheres de sopa de alho em flocos

1 pitada de sal

½ colher de chá de pimenta-calabresa

½ colher de chá de orégano seco

Modo de preparo

1. Preaqueça o forno a 200 °C.

2. Em um tabuleiro grande, forre com papel-manteiga e espalhe os legumes sobre ele. Borrife levemente com spray de óleo. Leve ao forno até que os legumes estejam assados e macios, por cerca de 30 minutos.

3. Nos últimos 5 minutos de forno, retire o tabuleiro e tempere com o alho em flocos, sal, pimenta e orégano. Desligue o forno e coloque o tabuleiro de volta. Sirva quente.

Pudim de chocolate com amêndoas

(Foto: Divulgação)

Ingredientes

2 ovos

½ xíc. de açúcar

3 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de amido de milho

1 pitada de sal

2 xíc. de leite desnatado

1 colher de chá de essência de amêndoa

½ colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de amêndoas torradas picadas

2 colheres de chá de chocolate meio amargo picado



Modo de preparo

1. Numa tigela pequena, bata os ovos até misturar bem.

2. Numa panela pequena, junte o açúcar com o cacau, o amido de milho e o sal. Misture e acrescente o leite gradualmente enquanto bate. Aqueça em fogo médio e cozinhe por 15 min. até ficar homogêneo. Mexa constantemente. Retire do fogo. Acrescente aos poucos, enquanto mexe, a mistura do ovo. Retorne ao fogo e cozinhe por 2 min. até ficar levemente espessa. Retire do fogo e as essências.

3. Divida a mistura em 4 taças de sobremesas. Cubra e mantenha na geladeira até gelar por completo. Salpique com a amêndoa e o chocolate picados. Sirva em seguida.