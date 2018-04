Passageira morre após ter parte do corpo sugado por janela de avião

Durante o voo, peça de turbina se soltou, atingiu e quebrou janela, que foi despressurizada

Uma passageira morreu após ser sugada por uma janela de um avisão nos Estados Unidos, nesta terça-feira (17). Por causa da situação, o avião fez um pouso de emergência na Filadélfia. O avião, um Boeing 737-700, da Southwest, havia saído do aeroporto LaGuardia, em Nova York, e seguia para Dallas.

De acordo com informações da Junta Nacional de Segurança do Transporte (NTSB) dos Estados Unidos, uma peça da turbina se desprendeu e atingiu uma das janelas. Com o impacto, a cabine ficou despressurizada.

Os braços e parte do corpo da passageira então foram aspirados pela janela. Pessoas que estavam ao lado dela conseguiram trazê-la de volta e tentaram cobrir a janela com coletes salva-vidas e outros objetos, que também foram absorvidos pela pressão.

Além da passageira que morreu, outros 12 ficaram feridos e precisaram de atendimento médico.

Com a peça solta, a turbina acabou explodindo. Por isso, após o pouso, foi possível ver que a turbina esquerda estava coberta com uma espuma de combate a incêndio.