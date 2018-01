Passageiro reage e mata assaltante dentro de ônibus na Estrada do Coco

Morte aconteceu na altura de Vila de Abrantes, por volta das 18h30

Um suspeito de assalto foi morto dentro de um ônibus na Estrada do Coco, na noite desta quarta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, a morte de Elias dos Santos Machado, 22 anos, aconteceu na altura de Vila de Abrantes, por volta das 18h30.

Três homens entraram no coletivo que fazia linha Arembepe X Mussurunga, e anunciaram o assalto. Um dos passageiros reagiu à abordagem e fez disparos contra os suspeitos. Um deles foi atingido e morreu dentro do coletivo. A identidade do atirador não foi revelada.

Os outros dois, de acordo com a PM, conseguiram fugir do local. Policiais da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Arembepe) estiveram no local, mas ninguém foi encontrado. A área foi isolada e oServiço de Investigação em Local de Crime (Silc) foi acionado para fazer a perícia e remover o corpo.