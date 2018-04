Passageiros enfrentam filas no Ferry e tempo de espera passa de 3h

Travessia está sendo feita com quatro embarcações; houve confusão

O feriadão na Ilha foi agradável, mas a volta pra casa estragou a viagem de muitos motoristas que tentam embarcar no Ferry Boat no Terminal de Bom Despacho, com destino a Salvador, na manhã desta segunda-feira (2). O tempo de espera passa de 3 horas para veículos e 1h30 para pedestres, de acordo com a asessoria de comunicação da Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o Sistema Ferry-Boat.

A concessionária está operando com quatro embarcações. Seriam cinco, caso a Paraguaçu, que cumpriria com os horários extras da volta do feriado, não apresentasse um problema mecânico às 18h do domingo (1°). Desde então, não está navegando.

Nas primeiras horas da manhã desta segunda, a empresa deu prioridade ao embarque de veículos com horários marcados, o que gerou confusão entre os passageiros dos veículos que estavam na fila convencional. A expectativa da empresa é que entre quinta-feira (28) e esta segunda, 99 mil pessoas utilizassem o sistema de travessia.

Atrasos e filas

Ainda de acordo com a empresa, neste domingo, a situação do ferry estava mais complicada, quando os passageiros precisaram esperar mais de quatro horas até embarcar nos ferrys com destino a Salvador. O tempo de atraso foi registrado depois das 18h, logo após a embarcação Paraguaçu apresentar problemas mecânicos.

Segundo a Travessia, todas as embarcações da frota da empresa passam por vistorias regularmente feitas pela Marinha e a Capitania dos Portos - a periodicidade das vistorias não foi informada pela assessoria.

A filha da dona de casa Marise Lima, 62 anos, que foi para a Praia de Barra do Pote, em Itaparica, na quinta-feira, estava no Terminal de Bom Despenho desde as 6h. De lá, por telefone, a estudante avisou para a mãe que iria chegar tarde para a aula.

Por conta do grande fluxo de passageiros, a estudante acabou perdendo o ferry que saiu às 7h, restando apenas fazer a travessia às 8h. A mãe esperou a filha no Terminal de São Joaquim.

"Ela tinha uma prova para fazer, mas acho que, pelo horário, não vai dar mais tempo", conta a mãe. A filha só conseguiu chegar em Salvador às 9h.

O aposentado Waldy Garcia, 61, já no Terminal de São Joaquim, contou que, do outro lado, em Bom Despacho, a movimentação era grande nas primeiras horas da manhã. Ele chegou em Bom Despacho às 6h40, e só desembarcou em Salvador às 8h50.

"Uma fila enorme. Só na minha frente tinha umas 70 pessoas. É sempre assim, os feriados chegam e ninguém se organiza para receber tanta gente", reclama o aposentado que estava na Praia de Amoreiras, em Itaparica.

Os vizinhos de praia, que deixaram para retornar a Salvador no domingo, também reclamaram do tempo de espera. "Ontem o bicho pegou", acrescenta o aposentado.

Juliete Lisboa, 22, não teve sorte: com os atrasos dos ferrys e as filas grandes, chegou atrasada no trabalho. Ela, que estava no município de Taperoá, precisava desembarcar em Salvador antes das 8h, horário que previsava estar no escritório de Engenharia, na Pituba, onde trabalha. "Já mandei uma mensagem pro meu chefe avisando que iria me atrasar, mas não sei se ele vai entender", conta.

Vistorias

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), vinculada à Secretaria de Infraestrutura do Estado, o contrato com empresa prevê que em períodos de grande demanda o sistema disponibilize todos os barcos em condições legais e operacionais de realizar as travessias.

Ainda de acordo com a Agerba, três embarcações estão fora do sistema, sendo que o Pinheiro e o Maria Betânia estão em docagem - manutenção em dique seco exigida pelas Normas da Autoridade Marítima, que estabelece a retirada de embarcação de tráfego a cada dois anos para manutenção completa do sistema elétrico, hidráulico e estrutural de casco. A embarcação Anna Nery, por sua vez, afirma a assessoria, aguarda a liberação de uma peça importada para voltar à navegação.

A Agerba ressalta que autua as empresas que detêm concessão de serviços de transporte sempre que há descumprimento de horários. "Fiscais da agência trabalham em esquema de plantão no terminal Bom Despacho e no Terminal São Joaquim, e todas as embarcações que descumpriram o horário de saída foram autuadas", destaca a Agerba por nota.



Segundo a Agerba, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) está realizando estudos para contratação de novo Ferry-Boat, através da concessionária Internacional Travessias, com tecnologia e capacidade semelhante às embarcações Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares. As embarcações transportam 174 e 162 veículos, respectivamente, e 1200 passageiros cada. A previsão é de que a embarcação seja adquirida até o final de 2018.

Embarcações em operação

Dorival Caymmi: 988 passageiros / 135 veículos

Ivete Sangalo: 653 passageiros / 55 veículos

Juracy Magalhães Jr.: 800 passageiros / 85 veículos

Zumbi dos Palmares: 1.908 passageiros / 150 passageiros