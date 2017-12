Passagem de ônibus sobe para R$ 3,70

Novo valor foi divulgado pelo assessor de relações de trabalho do consórcio Integra, Jorge Castro

A tarifa do transporte público de Salvador aumentará R$ 0,10 - passará de R$ 3,60 para R$ 3,70, de acordo com o assessor de relações de trabalho Jorge Castro, do consórcio Integra. O aumento deve ser divulgado pela prefeitura ainda hoje e publicado no Diário Oficial do dia 2 de janeiro.

Segundo o assessor, o aumento não deve cobrir as despesas das empresas de transporte público. “Isso vai agravar a situação das empresas. O aumento deveria ser para, no mínimo, R$ 3,90”, explica Castro.

Segundo ele, o número reduzido de passageiros no último ano, por causa do transporte clandestino, a ampliação do benefício de gratuidade e o aumento de custos são responsáveis por reduzirem o faturamento do setor.

A frota em Salvador conta com 2.600 ônibus. Atualmente, 1,3 milhão de passageiros são transportados diariamente nos ônibus do município.

O CORREIO procurou o secretário Municipal de Mobilidade, Fábio Mota, que não confirmou o valor e disse que a prefeitura vai se manifestarpor meio de nota oficial.

O último aumento na passagem de ônibus na capital ocorreu em janeiro de 2016 - a tarifa passou de R$ 3,30 para R$ 3,60. O reajuste é anual, previsto no contrato assinado em 2014 entre a prefeitura e as empresas de transporte municipal. O contrato tem duração de 25 anos.