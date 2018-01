Passagens de ônibus executivos também são reajustadas em Salvador

Tarifa dos frescões sobe para R$ 3,90; linha Aeroporto - Centro Histórico vai para R$ 5,50

Não foi só o preço da passagem da tarifa do ônibus regular que foi reajustado. O preço do Subsistema de Transporte Especial Complementar acompanhou a mudança e também subiu de R$ 3,60 para R$ 3,70. Já a passagem dos ônibus executivos, mais conhecidos como “frescões”, aumentou de R$ 3,80 para R$ 3,90 (Linhas Iguatemi - Comércio, Iguatemi - Praça da Sé, Imbuí-Praça da Sé). A tarifa de quem usa a linha especial Aeroporto - Centro Histórico passou de R$ 5 para R$ 5,50.

Os reajustes foram publicados no Diário Oficial do Município da última sexta-feira (30) e começaram a valer a partir da meia-noite desta terça-feira (2). Segundo a portaria 009/ 2017 da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal) foram levados em consideração na alteração no valor da tarifa o preço do diesel e indicadores como o Índice de Preços ao Consumidor (INPC) e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).