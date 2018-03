Patricia declara guerra a Gleici: 'Ou é eu ou ela dentro da casa'

A funcionária pública também aconselhou a líder Jéssica a se posicionar

Depois do retorno de Gleici do paredão falso, a brother teve que indicar alguém para a nova berlinda que acontece na próxima terça-feira (13) e escolheu Patrícia, que se descontrolou e começou uma briga com a participante.

A cearense chorou e jurou vingança à acreana a Diego e Kaysar. "Ela mexeu foi comigo. Eu vou fazer o que precisar para tirar ela do programa. A Gleici tem que sair. Ou é eu ou ela dentro da casa", declarou a cearense, que recebeu silêncio como resposta dos companheiros.

Patrícia foi indicada por Gleici depois que a acreana voltou do falso paredão (Foto: Reprodução/TV Globo)

Já na tarde deste sábado, antes de começar a prova do Anjo, Patrícia aconselhou Jéssica quanto ao caminho que deve seguir e como se posiocionar na liderança que divide com Paula. "Cuidado para você não ser influenciada", disse. "Ninguém precisa me falar para eu tomar cuidado, isso já é uma coisa que eu carrego comigo", respondeu Jéssica. "Mas é que elas (Paula e Gleici) vão falar e inventar coisas sobre mim", se defendeu Patricia. "Agora, é necessário saber quem é prioridade e quem não é. Você vai ter que escolher um lado", avisou Patricia.

Antes disso, na manhã deste sábado, em conversa com Viegas, Paula contou que ela e Jéssica conversaram sobre o confinamento durante a madrugada. "Eu tento ser bem sincera nas coisas que eu falo para as pessoas e isso, às vezes, incomoda. Não é tudo que eu saio falando, mas, quando precisa, eu falo. Conversei com a Jéssica sobre o posicionamento dela e disse que ela tem que fazer uma escolha, pois ela está meio perdida", contou a empresária. "Eu sou a única pessoa que está com ela desde o começo e que não saiu", falou a empresária.