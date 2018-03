Patrícia e Kaysar têm briga feia durante festa no BBB18

Os dois se desentenderam após festa da dupla Anavitória

O clima não está bem para Patrícia e Kaysar desde a volta de Gleice do Paredão Falso. Neste sábado (10), os dois brigaram depois que Kaysar deixou a sister sozinha na casa. Fragilizada após ter sido indicada no Paredão pela acreana, Patrícia ainda ficou com ciúmes e disse que Kaysar paquerou uma das cantoras da dupla Anavitória, que fez show na casa.

"Me senti trocada, desprezada", disse ela. "Agora não entendi nada. O quê?", perguntou o sírio. Patrícia continuou: "Você olhava pra elas, paquerava com elas, eu vi".

Incomodado, Kaysar rebateu: "Você diz isso por que eu ri para as meninas? O que é isso, gente? Não acredito que estou ouvindo isso".

Em seguida, ele voltou a conversar com Patrícia e desabafou.

"Você faz umas coisas pequenas parecerem gigantes. Você está falando com alguém que perdeu o país, que perdeu os amigos. Então não me fala sobre um paredão. O que você viu da vida, o que você sabe da vida? Eu vi a morte. Então não me fala que eu nunca senti o que você sentiu. Para de reclamar das coisas pequenas. Onde tá a minha família, tu sabe?", disse.

Não parou por aí: "Ninguém largou você sozinha. Você tá imaginando isso. Você que tá enxergando dessa maneira só porque eu pulei na piscina, brinquei com o Caruso e fui tomar uma cerveja. Não é tudo que você sente que rola mesmo" completou.

Patrícia não recuou com o desabafo. "Você não consegue se colocar no meu lugar. Você é incapaz disso, vive dizendo que tudo que eu falo é pequeno diante do que você viveu", reclamou Patrícia chorando.