Patrulha Canina volta aos palcos de Salvador neste domingo (11)

Espetáculo inspirado em desenho animado é sucesso no Brasil entre o público mirim

Inspirada no desenho infantil exibido no Brasil pelo canal Discovery Kids, a Patrulha Canina ganhou uma versão para o teatro que, desde 2016, está conquistando plateias mirins de todo o país. Com habilidades únicas para resolver problemas, os mascotes da trama apresentam valores de trabalho em equipe para proteger a comunidade. Veja um trecho do desenho animado:







De volta aos palcos da capital baiana

Os sucessos dos super-heróis caninos, liderados pelo menino Ryder, voltam a Salvador neste domingo (11), às 16h, com 50 minutos de aventuras para a criançada. O retorno acontece no Teatro da Cidade, localizado na Paralela. Os ingressos ficam por R$ 60 e R$ 30, com vendas disponíveis no Compre Ingressos ou na bilheteria do teatro.