O grande campeão da edição será conhecido na final de quinta-feira

A sister Paula foi a eliminada nesta terça-feira (17), no último paredão do BBB 18. Com isso, ficaram para a final a Família Lima, vencedora da berlinda de hoje, Gleici e Kaysar. O grande campeão da edição será conhecido na final de quinta-feira. A empresária recebeu 62,19% dos votos, enquanto a família teve 37,81%. A empresária se despediu de todos antes de deixar a casa. "Não vou sair correndo igual ao Caruso". Já Ana Clara e Ayrton choraram ao saber que estão na final.