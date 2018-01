Peça A Bofetada comemora 30 anos com nova temporada

Espetáculo da Cia. Baiana de Patifaria segue em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio

A Cia. Baiana de Patifaria comemora os 30 anos do espetáculo A Bofetada com uma nova temporada no Teatro Sesc Casa do Comércio. A peça, que agora é batizada de A Bofetada30, será apresentada de 6 de janeiro a 25 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, às 20h. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e estão à venda na bilheteria do local.

Os "patifes" já estão adaptando e atualizando os textos e ‘cacos’ de seus 11 personagens tão queridos do público, como Fanta Maria, Pandora, Eleonora, Vânia, Dirce. Como é de costume, as novas manchetes do noticiário politico-social-econômico brasileiro irão se misturar aos bordões que levam o público às gargalhadas: ‘é a minha cara’, ‘oxente’, ‘momento lindo, maravilhoso’, ‘adoro, chega choro’.

O espetáculo volta à cena durante o "retiro espiritual" das Noviças Rebeldes, atual montagem da Cia Baiana que retorna somente após o verão. No entanto, na nova temporada de A Bofetada30, o público verá a participação especial das freirinhas da comédia musical Noviças Rebeldes invadindo a cena de Fanta e Pandora, fazendo um número musical divertido para o espanto da plateia e das professoras Fanta (Lelo Filho) e Pandora (Rodrigo Villa).

No palco, os atores Mário Bezerra, Marcos Barretto, Rodrigo Villa e Lelo Filho, que também assina a direção, juntamente com o diretor assistente Odilon Henriques. A concepção original é de Fernando Guerreiro. Os três esquetes que compõem o espetáculo são de Mauro Rasi, Miguel Magno e Ricardo de Almeida.

A Bofetada completa 30 anos de encenação nos palcos soteropolitanos desde que estreou na pequena Sala do Coro do TCA, em 1988, tendo sido assistida por mais de 2 milhões de espectadores até hoje.

Serviço

O QUÊ: A BofetadaA30 – Cia Baiana de Patifaria

ONDE: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves, 1109, Edf. Casa do Comércio – Pituba. Salvador. Tel.: (71) 3273-8543.

QUANDO: 6 de janeiro a 25 de fevereiro, sábados e domingos, às 20h

VALOR: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Classificação: 14 anos.