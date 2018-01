Peça-chave para Guto, Régis quer time competitivo desde o início

De contrato renovado, meia quer repetir 2017 e faturar o bi do Nordestão

Depois de quase 45 dias sem futebol, a torcida do Bahia conta as horas para a estreia oficial do time na temporada, nesta quinta-feira (18), contra o Botafogo-PB, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Quem também vive a expectativa de entrar em campo é o meia Régis. De contrato renovado pelos próximos três anos, o meia desponta como uma das peças-chave no esquema do técnico Guto Ferreira.

"Eu já tenho o meu nome marcado na história, pelo título da Copa do Nordeste, pela campanha no Brasileiro, e tenho certeza que esses três anos vão ser de muito alegria, estou preparado para contribuir ao máximo e ajudar o Bahia no seu devido lugar, que é brigando por títulos", afirmou Régis.

No ano passado, Régis viveu momentos distintos. Enquanto no primeiro semestre ele foi um dos pilares do time que conquistou o Nordestão sobre o Sport e terminou como artilheiro isolado da competição com seis gols, no Brasileirão o meia acabou perdendo a titularidade. Mesmo no banco, Régis foi presença constante nos jogos e terminou o ano em alta com o torcedor. Moral que ele pretende manter em 2018.

"Pode esperar um time competitivo, como foi o ao passado, a gente vem treinando bem e temos certeza que vamos começar o ano com o pé direito e, se Deus quiser, conquistar o que conquistamos no ano passado", afirmou.

Base mantida

Se no ano passado o quarteto formado por Régis, Zé Rafael, Allione e Edigar Junio fez a alegria da torcida tricolor, este ano o time ganhou uma nova peça. Sai o argentino Allione, que voltou para o Palmeiras, e entra o atacante Élber, contratado junto ao Cruzeiro.

"O Elber é um jogador de velocidade, de beirada, joga igual a gente, busca o jogo, e tenho certeza que vai nos ajudar nessa temporada. Todos os jogadores que chegaram foram bem vindos, tenho certeza que chegam para ajudar bastante. Conheço alguns de jogar junto, outros de jogar contra. Temos um time muito forte e tenho certeza que vamos buscar coisas boas durante o ano", afirma Régis.