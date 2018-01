Pedreiro lucra R$ 250 por dia alugando cadeiras na fila do TRE

Confira histórias de outros 'empreendedores da biometria'

Foi depois do chá de cadeira na fila dos guichês de atendimento para o recadastramento biométrico no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), no CAB, que o pedreiro desempregado Rogério Cardoso, 48 anos, teve a ideia: reuniu 20 cadeiras para serem alugadas para os eleitores mais cansados. Cada assento é alugado por R$ 5.

"Eu estava aqui fazendo a minha biometria, mês passado, quando reparei que as pessoas precisavam de um lugar para sentar e eu de dinheiro. Já estava desempregado há três meses, precisando fazer alguma coisa", conta Rogério. Como ele, outros 'empreendedores da biometria' estão trabalhando para que os eleitores passem a espera com algum conforto.

Ele chega a faturar R$ 250 por dia. Quando estava trabalhando como pedreiro sua diária nunca passava de R$ 50. Rogério tem o pé de meia garantido até o dia 31, prazo final para o recadastramento. E além de segunda à sexta, pode faturar também aos sábados: o TRE passa a funcionar nos quatro sábados do mês (6, 13, 20 e 27), das 8h às 18h.

Cadeiras e bancos são alugados aos eleitores por R$ 5 (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

O amigo de Rogério, que também está desempregado há três anos, viu no sufoco dos outros uma solução para garantir o seu sustento. João Paulo Santana, 35, chega ao CAB às 4h, trazendo 30 banquinhos alugados também por R$ 5.

"É honesto. Quando estou trabalhando aqui, a minha mulher já fica ciente de que pode colocar a água no fogo pro feijão de mais tarde. É garantido. Coloco tudo dentro de casa: o dinheiro do aluguel, arroz, carne, frango...", lista João.

Mas tem também solidariedade na fila. Quem já alugou a cadeira, não se incomoda de 'emprestar' para outros eleitores. A professora Railza Gonçalves, 51, contou com a generosidade da colega de fila, que, gentilmente, pediu para que o marido desse lugar a ela. "É assim, preferência para elas. Aqui vamos na dança da cadeira, cada hora um senta pra descansar, tá todo mundo no mesmo barco", brinca a professora.

'Aceito débito'

E no meio dos eleitores surge a comerciante Sandra Lima, 31, empurrando seu carrinho de lanches. Com um microfone pendurado na orelha - para não cansar o gogó na gritaria. "Olha o lanche, aceito débito, viu?", grita Sandra. O aparelho foi comprado só para ajudar na divulgação do negócio.

Para aqueles que não fazem dieta, tem o croissant ou o pão pizza com um recheio generoso de cheddar. Para os eleitores mais exigentes que seguem uma dieta restrita, sanduíche ligth acompanhado de um suco detox. Pra todos os gostos. O salgado custa R$ 3,50. Com suco, o preço do lanche fica por R$ 5.

A comerciante Sandra vende até suco detox. Ela chega a fatura duas vezes mais vendendo aos eleitores (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Sandra já trabalhava por ali, em frente à Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que também fica no CAB. Quando percebeu que a movimentação estava aumentando, partiu para o prédio vizinho, para a tristeza dos antigos fregueses.

"Eles sentem minha falta, me procuram. Tive que colocar outra pessoa pra ficar lá, mas não deu certo",disse. Abastecendo exclusivamente os eleitores, ela chega a ganhar duas vezes mais do que antes. Para os antigos clientes um recado: "Só volto pra lá depois do dia 31", brinca.

O movimento deve continuar intenso até o prazo final: são esperados 880 mil eleitores, de acordo com o TRE-BA. O número é dos que ainda não se cadastraram e devem procurar os guichês do órgão para regualizar a situação. Quem não realizar o recadastramento terá o título cancelado, o que implica em não poder votar nas próximas eleições, além de ficar impedido de obter passaporte, tomar posse em concurso público e receber auxílios do governo, a exemplo do Bolsa Família.

Para fazer a biometria os eleitores precisam ter em mãos um documento original com foto e comprovante de residência atualizado.

Nesta quinta-feira (4) a movimentação no TRE-BA foi intensa (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Precavido

O motorista Pedro Antônio Santana, 57, trouxe uma cadeira no porta-malas do carro, que ficou estacionado ali próximo enquanto ele e a mulher esperavam. Embora more na cidade de São Felipe, no Recôncavo baiano, há três anos, o cartório eleitoral do motorista ainda é em Salvador.

Nesta quarta-feira (3), após chegar à cidade com a família, Pedro seguiu direto para o CAB, para espiar o movimento. Se assustou com o que viu. "Vim para sondar como estava o movimento, eu já sabia que seria grande, mas não imaginava que essa fila daria voltas". Ele que não é besta nem nada, além da cadeira, também trouxe um isopor para deixar fresco o sanduíche e a água.

O motorista Pedro trouxe de casa um isopor para conservar o sanduíche e manter a água fresca (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Onde fazer

Além da sede do TRE, o cidadão também pode ir aos postos da estações do metrô do Bonocô e Pirajá, e a Estação Ferroviária da Calçada, com atendimento espontâneo, das 7h às 12h, mediante distribuição de senha; e SACs Barra, Periperi e Comércio, sendo obrigatório o agendamento no site do SAC.

Os postos voltaram a funcionar na última terça-feira (2) e longas filas se formaram na sede do TRE. A partir de agora, a sede do tribunal vai atender apenas por demanda espontânea. Apenas os eleitores que agendaram antes do dia 1° deste mês serão atendidos com hora marcada em outros postos de atendimento. O TRE não abrirá novas vagas.