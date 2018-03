'Pega o reloginho aqui', diz manifestante a Jaques Wagner; veja vídeo

Ex-governador, que teve 15 relógios apreendidos, teria recebido R$ 82 mi de propina

Uma grupo de manifestantes interrompeu o discurso do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico Jaques Wagner (PT), durante a inauguração do Distrito Integrado de Segurança de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. No protesto, um homem balança um relógio e faz provocações ao ex-governador, que foi alvo da operação Cartão Vermelho, na qual foi acusado pela Polícia Federal de receber R$ 82 milhões em propina relacionadas ao suposto superfaturamento das obras de reconstrução da Fonte Nova.

Na operação, realizada na última segunda (26), Wagner teve 15 relógios apreendidos em seu apartamento de luxo no Corredor da Vitória, em Salvador. “Olha o reloginho aqui! Vai ser preso na Lava Jato”, gritavam os manifestantes, que conseguiram irritar o ex-governador, que foi alvo da operação Cartão Vermelho na última segunda-feira.

“Pega o reloginho aqui, ó. Olha o relógio aqui, ó! Tá esperando na cadeia do Lava Jato, viu”, provoca um homem não identificado, enquanto balança um relógio de pulso.

Wagner retruca: "É sempre assim: a árvore que dá fruto, como a minha árvore política, os invejosos e covardes jogam pedra. Na hora certa eu vou desmontar...”

Um homem comenta: "Covarde é quem rouba o povo". O ex-governador responde a outra provocação: “Deve ser na sua casa”.

Investigação

De acordo com a Polícia Federal, Wagner teria recebido a propina como parte de um superfaturamento de R$ 450 milhões nas obras da Arena Fonte Nova para a Copa do Mundo.

Durante a operação na casa do secretário, os agentes da PF apreenderam, além da coleção de relógios, usada como mote para o protesto, documentos, celulares e notebooks.

Camaçari, que é o berço político de Wagner, é administrada atualmente por Elinaldo Araújo, do DEM. Durante a tarde, o ex-governador utilizou o Twitter para atribuir a manifestação ao grupo político do atual prefeito de Camaçari.

“Nossos adversários têm as mesmas pesquisas que nós temos. Eles sabem que as malas cheias de dinheiro, o apoio ao desgoverno Temer e a comparação com a gestão exemplar de Rui Costa estão fazendo cada vez mais eleitores saírem do lado de lá e virem pro lado de cá. É por isso que eles estão perdidos, sem saber que candidato lançar, e desesperados, tentando fazer de tudo para nos atacar. Mas aqui ninguém tem medo”, comentou Wagner.

“À injustiça, à perseguição, nós responderemos com determinação, garra e trabalho. Se pensam que assim vão parar a #correria, podem tirar o cavalinho da chuva porque estão muito enganados”, concluiu em postagens feitas na tarde desta quinta.

Origem

Ainda na segunda-feira, Jaques Wagner informou que a apreensão dos relógios foi um equívoco da Polícia Federal, já que não seriam de luxo. "Ela [delegada Luciana Matutino, que comendou a Operação Cartão Vermelho] diz que são luxuosos, mas a maioria é simples. Espere que mande periciar", comentou. Segundo ele, a maioria dos relógios é formada por réplicas de marcas caras compradas por ele na China.