Peitos livres: saiba porque essas baianas odeiam sutiã

Entenda o movimento mundial que luta pela libertação do corpo feminino

Eu tinha uns 9 anos quando ganhei o primeiro sutiã. Bege claro, discreto, nada de atenção - exatamente como deve ser. O intuito era cobrir os minúsculos seios, carinhosamente apelidados de ‘limãozinhos’ pela minha mãe. Eles estavam começando a aparecer e não podiam, jamais, serem vistos. A ordem era cobrir em cima e fechar em baixo. Fechar não, cruzar. Porque mocinha educada senta de perna cruzada. Cresci assim, nesse ciclo de vigilância.



Juh Almeida (@juh_fotografia), como é conhecida a fotógrafa e cineasta Juliana Almeida, é a única menina entre quatro irmãos homens. Na infância, enquantos eles jogavam bola sem camisa, ela não podia fazer isso de forma alguma. A libertação tardou, mas não falhou: hoje, aos 28 anos, ela não usa sutiã há seis. Juh apoia o movimento Mamilos Livres, que nada mais é do que uma versão lusófona do Free the Nipple, uma campanha mundial que reúne quase meio milhão de pessoas nas redes sociais em defesa da liberdade do corpo feminino.

Juh Almeida não usa sutiã há 6 anos (Foto: Reprodução/Facebook)

Tudo começou em 2014, após o lançamento do filme Free The Nipple conseguir alcance mundial. “É a resposta que a gente precisa. Você é uma mulher, é óbvio que você tem mamilos. Problematizar e censurar seios é surreal!”, comenta Juh, que já teve seu Instagram de trabalho deletado após postar fotos de mulheres com peitos à mostra, sem cunho sexual. O mesmo aconteceu com seu Facebook.

"Não podemos exercer plenamente nossa liberdade. Somos privadas de existir do jeito que naturalmente somos" Juh Almeida





Censuradas

A tatuadora e artista plástica Fernanda Albuquerque (@fefa071) também já teve fotos apagadas. Porém, para resolver o problema, bastou recortar mamilos masculinos e colar em cima dos dela. Ficou provado, mais uma vez, que a censura é seletiva: a foto nunca foi excluída. “Continua lá, isso já tem uns dois anos. O problema não são os mamilos, são os mamilos das mulheres”, observa Fernanda, que largou o sutiã há três anos.

Até hoje, a foto de Fernanda com mamilos masculinos nunca foi deletada (Foto: Reprodução/Instagram)

"Não acho justo que mulheres usem sutiã só porque disseram que elas precisam usar" Fernanda Albuquerque

Para Darlane Andrade, psicóloga, professora da Ufba e pesquisadora do Neim (Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher), é importante que a mobilização continue se espalhando pelo Brasil. “O Free the Nipple tem crescido muito rapidamente, é um movimento libertário. No Brasil, a gente não pode mostrar os seios na praia, em outros países isso é comum. Aqui, a cultura do estupro é muito forte, somos ensinadas a nos vestir de forma ‘adequada’, nos cobrir com sutiãs para evitar situações de violência”, explica Darlane.

Em 2014, o Instagram deletou a foto da cantora Rihanna fazendo topless na capa da revista francesa Lui (Foto: reprodução)

Amamentação

Ellen Trindade está no sexto mês de gestação (Foto: Reprodução/Instagram)

Se mulheres nuas em filmes pornográficos e revistas masculinas são muito bem aceitas, o papo é outro quando se trata de uma mãe alimentando seu filho em espaços públicos. Afinal, vejam só, mulheres são mães e o leite materno é real. Isso também parece ser surpreendente, já que apenas quatro estados brasileiros ‘legalizam’ a obviedade. “Estou grávida e penso muito nisso. Estou só amamentando, é só isso. Ainda assim é visto como algo sexual, altamente erotizado, nesse contexto de mãe e bebê. Não é uma relação pornográfica”, desabafa a designer Ellen Trindade, que está no sexto mês de gestação e sempre posta fotos com os seios aparentes. Muitas delas, pra variar, já foram deletadas. Mas nossa voz é imune às tarjas. Essa, eles não podem censurar. Ainda bem.





