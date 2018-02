Pela Pré-Libertadores, Vasco goleia fora e Chape perde em casa

Cruzmaltino não encontra dificuldades para fazer 4x0 no Concepción, do Chile; catarinenses são derrotados por 1x0 pelo Nacional, do Uruguai

O Vasco deu um passo gigante para chegar à 3ª fase da pré-Libertadores. Nesta quarta (31), no Chile, bateu o Universidad de Concepción por 4x0 e pode perder o jogo da volta, dia 7, por até três gols.



O Concepción jogava em casa mas foi o Vasco que se sentiu à vontade no Estádio Municipal de Concepción. Com pouco mais de dois minutos de jogo, em boa jogada coletiva, Paulinho ajeitou para Evander chegar de trás e bater bonito, abrindo o placar: 1x0.

E o cruzmaltino - e seu camisa 10 - queriam mais. Aos 15, o goleiro chileno Muñoz saiu da área e chutou a bola em Ríos. A bola bateu na mão do vascaíno e o arqueiro ficou reclamando, mas o árbitro não marcou nada. Evander pegou o rebote e quase do meio-campo marcou o segundo dele e do Vasco.



No 2º tempo, aos 33, Muñoz falhou feio e Yago Pikachu fez 3x0. Três minutos depois, Rildo ampliou. E ainda poderia ter sido mais.



Chapecoense

Em Santa Catarina, a Chapecoense começou sua segunda Libertadores de forma ruim. O time acabou derrotado pelo Nacional, do Uruguai por 1x0, gol de Romero, e agora precisa vencer em Montevidéu, no dia 7, para ir à 3ª fase.

Os uruguaios jogaram sempre atrás, buscando uma chance no contra-ataque e a conseguiram aos 28 do segundo tempo, com Romero. Três minutos depois, Espino foi expulso e a Chape ficou com um a mais. Os catarinenses chegaram a botar uma bola na trave mas tiveram Perotti e Eduardo, ex-Bahia, expulsos por jogadas violentas e acabou saindo derrotada da Arena Condá.