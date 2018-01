Pela primeira vez, Camarote Salvador terá uma casa no Carnaval

Por Rafael Freitas

O Camarote Salvador e a CoCreators, agência global de marketing de influência, vão levar dez influenciadores para Salvador para viver a experiência 360 graus de uma das melhores festas de carnaval do país, o Camarote Salvador. A Creators’ House @Camarote Salvador, localizada em Busca Vida, funcionará durante os seis dias de festa, 08 a 13 de fevereiro, com portas abertas para convidados, esquentas e ativações incríveis.

Nomes como Vlad do Área Secreta, Caio Pericinoto do É Tipo Isso, Mari Saad, Gabi Lopes, Leo Picon, Felipe Titto, Isabella Santoni, Caio Vaz, Jade Seba, Bruno Guedes, Gabi Brandt e Gui Araújo já estão confirmados para a casa. Tinder, Reserva, Avianca e Submarino são algumas das marcas que se conectarão com esses influenciadores com ações customizadas. Promete, hein?