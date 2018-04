Pelo futebol feminino, Vitória bate o São Francisco em amistoso

Rubro-negro se prepara para a estreia no Brasileirão da Série A2

Seguindo a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro de futebol feminino da Série A2, o Vitória enfrentou o São Francisco na tarde desta quinta-feira (19) e não decepcionou. Triunfo tranquilo de 3x0 no estádio de Pituaçu, gols marcados por Roqueline, Taiana e Paty.

A estreia do rubro-negro na competição nacional será na próxima quarta-feira (25), às 15h, diante do Botafogo da Paraíba, no Barradão. Depois disso, o Leão vai encarar o Tiradentes, do Piauí, fora de casa, no dia 2 de maio.

O São Francisco, por sua vez, vai precisar melhorar o desempenho, afinal, a equipe está na elite do futebol feminino nacional. E no primeiro jogo da Série A1, uma verdadeira pedreira. Também na próxima quarta, o time baiano mede forças com o Corinthians, às 17h30, no estádio Itaquerão, em São Paulo.