Pelourinho recebe Cortejo Afro hoje e banda Adão Negro amanhã

A diversidade musical toma conta dos largos em toda a semana com diferentes atrações; confira

O primeiro dia do ano, nesta segunda-feira (01), promete agitar o público ao som do Cortejo Afro, que traz composições próprias mescladas a releituras da MPB e do pop, além de danças e artes visuais que formulam interligações em um mesmo espetáculo. A ressaca do réveillon vai ser marcada, ainda, pelo encontro do bloco com o afro pioneiro Ilê Aiyê, convidado especial da edição. O show acontece no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, às 20h30, com ingressos por R$ 40 e R$ 20. Os assinantes do Clube Correio ganham 50% de desconto.

Banda Adão Negro faz apresentação amanhã com Gerônimo Santana

(Foto: Divulgação)

Os primeiros dias do ano ainda vão reunir mais diversidade musical no Pelô. Confira:

Na terça-feira (02), o cantor Gerônimo Santana continua o projeto O Pagador de Promessa, a partir das 20h. Desta vez, ele divide o palco do Largo Pedro Archanjo com a banda de reggae Adão Negro, que apresenta sucessos como Anjo Bom. Os ingressos ficam por R$ 30 e R$ 15. Já no Largo Quincas Berro D’água, às 20h, a Banda Chibikada traz um samba na ponta dos pés com entrada gratuita.



O bloco afro Muzenza comanda a próxima quarta-feira (03), com o início dos ensaios de 2018, levando o balanço do reggae e a batida da percussão para o Largo Tereza Batista, a partir das 20h, com ingressos por R$ 20 e R$ 10. E tem mais ensaios sendo inaugurados no dia seguinte: a banda Patrulha do Samba traz pagode para a quinta-feira (04), no Largo Quincas Berro d’Água, às 20h. Para a noite de abertura, o grupo recebe a banda Filhos de Jorge como participação especial. Ingressos são disponíveis por R$ 25.



Já na sexta-feira (05), o Largo Tereza Batista recebe, às 20h, o bloco afro Ilê Aiyê. A noite de celebração à musicalidade negra ganha portas abertas por R$ 40 e R$ 20. E não é só um canto do Pelô que faz música no projeto quando chega a expressão 'sextou!'. O Largo Quincas Berro d’Água, tem mais uma edição do SamPelô Prime, projeto da banda de samba Viola de Doze. Ingressos ficam por R$ 20 e R$ 10. Já no Largo Pedro Archanjo, também às 20h, o cantor John Robert lançará seu DVD em um show com participações de Ninha, Verlando, Zé Honório e Fred Menendez. O evento da novidade é gratuito.



Sábadão tamanho família

O sabadão chega com programação mais cedo, para a criançada e toda a família. O Ensaio do Bloco Infantil AbraKdabra, às 15h, no Largo Pedro Archanjo. A atração principal do evento é a banda Tour Girls, com ingressos por R$ 10. No mesmo largo, às 20h, o festival Samba Sertanejo promove os shows de Larissa Carvalho, Tribal do Zorra e Me Escuta, com ingressos a R$ 20 e R$ 10.



Ainda no sábado, o Largo Quincas Berro d’Água, a partir das 17h, vai ser tomado por marchinhas de carnaval, confetes, serpentinas e muita alegria, com o show da banda Bailinho de Quinta. O evento ainda vai contar com discotecagem do DJ Telefunksoul. Ingressos ficam por R$ 40 e R$ 20. Já no Largo Tereza Batista, às 20h, Os Negões realizam a escolha do Negro Lindo, que vai representar o bloco afro na folia. A entrada é franca.