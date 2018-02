Pelourinho recebe mais duas edições do Viradão do Samba em fevereiro

Evento gratuito acontece às terças e faz parte da programação do Pelourinho Dia e Noite

Quem gosta de samba, tem destino certo na noite desta terça-feira (20): o Centro Histórico de Salvador. Depois do Carnaval, o projeto Pelourinho Dia e Noite volta e promove mais uma edição do Viradão do Samba. São shows gratuitos e abertos ao público com os grupos profissionais de samba Jota Zô (Terreiro de Jesus), Catadinho do Samba (Praça da Sé) e Movimento (Largo do Pelourinho), sempre a partir das 19h. E quando a coisa esquenta, os grupos se reúnem no Terreiro de Jesus e terminam a noite tocando juntos num grande “rodão de samba”. O evento acontece também na próxima terça, dia 27 de fevereiro.