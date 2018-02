Pelourinho tem boas opções de diversão

Ruas e praças recebem atração musicais e performances gratuitas no fim de semana

Ruas do Pelourinho

Já pensou em se deparar com personagens do escritor Jorge Amado (1912-2001) no meio da rua? Pois é bem capaz disso acontecer nesta sexta (23), a partir das 19h, quando as ruas do Centro Histórico recebem o musical gratuito A Cidade da Bahia é Nossa - Circuito Jorge Amado. Serão apresentadas seis cenas baseadas na obra do escritor, do Largo do Pelourinho até o Terreiro de Jesus.

Largo do Cruzeiro

Sanbone Pagode Orquestra Sob regência do maestro Hugo Sanbone, orquestra recebe a cantora Márcia Short como convidada da apresentação gratuita que acontece no Largo do Cruzeiro de São Francisco, neste sábado (24) às 17h. No repertório, estão o pagode em arranjos de orquestra e sucessos da música baiana gravados por Márcia Short.

Largo Quincas Berro D' Água

A ressaca de Carnaval acontece no Pelourinho ao som da banda Entre no Clima, que apresenta uma seleção de ‘pagode das antigas’ no seu repertório. O show acontece nesta sexta (23), às 20h, no Largo Quincas Berro d’Água.

Chulas do Paschoal

O cantor e compositor Roberto Mendes é o anfitrião do projeto Chulas do Paschoal que levará à Cruz do Pascoal música de qualidade e gratuita, nesta sexta (23) e nos dias 02/03 e 09/03. As apresentações integram a programação do Pelourinho Dia e Noite. Logo na estreia sobem ao palco Lazzo, representantes da manifestação cultural Nego Fugido (Acupe) e o músico Gustavo Caribé (Recôncavo Experimental). Roberto Mendes estará acompanhado do filho João Mendes (violões) e de Tedy Santana (bateria). A ideia é que a Cruz do Pachoal funcione como uma “encruzilhada” cultural onde as várias Bahias se encontram através da música.Pesquisador das tradições e costumes do Recôncavo Baiano, Roberto revisita seu repertório, além de apresentar ao público músicas inéditas, resultadas de sua pesquisa sobre a origem do samba na Bahia.

João Mendes e Roberto Mendes: projeto leva chulas à Cruz do Pascoal, em três sextas-feiras (Foto:divulgação)