Pelourinho tem programação especial de Verão a partir de terça (9)

Pelourinho Dia e Noite terá concertos ao ar livre, rodas de samba e Cinema na Praça

Concertos ao ar livre, rodas de samba, Terça da Bênção e o Cinema na Praça são algumas das atrações da programação especial do Pelourinho Dia e Noite durante o Verão, que começa nesta terça (9).

Veja abaixo a agenda do evento:

Viradão do Samba – Na Terça da Benção, os grupos de samba Jota Zô (Terreiro de Jesus), Catadinho do Samba (Praça da Sé) e Movimento (Largo do Pelourinho) se apresentam a partir das 19h. No Terreiro de Jesus, os grupos se reúnem e terminam a noite tocando juntos num "rodão de samba". As apresentações acontecem nos dias 9, 16, 23 e 30 de janeiro e 6 de fevereiro.

República dos Tambores – É um circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico, do Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus, com grupos de percussão: Banda Didá, Kizumba, Tambores e Cores, Meninos da Rocinha e Suingue do Pelô. Os shows acontecem de quarta a sábado, a partir das 17h30, e domingos, ao meio-dia.

Circuito Jorge Amado – Nas sextas-feiras (dias 12, 19 e 26 de janeiro e 2 de fevereiro), às 19h, sai do Largo do Pelourinho o cortejo de personagens baseados nas criações de um dos maiores escritores da língua portuguesa. É o Circuito Jorge Amado, que desfila com apresentação de seis cenas baseadas em obras do escritor, como A Morte e a Morte de Quincas Berro D´Água, Gabriela Cravo e Canela e Dona Flor e seus Dois Maridos.

Atores interpretam Dona Flor e Seus Dois Maridos

(Evandro Veiga/CORREIO)

O roteiro e a direção são de Edvard Passos e as músicas originais são de Gerônimo Santana. A direção musical é de Luciano Bahia. “A encenação é inspirada na sabedoria festiva de Salvador. É um aprendizado com a nossa cidade, um musical totalmente construído a partir das festas de rua. É um musical de rua' do Pelourinho. Um teatro-carnaval”, afirma Passos.

Popelô – O Pólo de Orquestras do Pelô (Popelô) apresenta novos ensaios e missa orquestrada, além de uma novidade: os Concertos de Verão ao Ar Livre. A iniciativa acontece aos sábados (dias 13, 20 e 27 de janeiro e 4 de fevereiro), às 17h, no Largo do Cruzeiro de São Francisco. Com palco e plateia de cadeiras montados, no dia 13 o maestro Fred Dantas abre a temporada com a Orquestra São Salvador e recebe Juliana Ribeiro. Já no dia 20, a Orquestra de Câmara de Salvador, sob a regência do maestro Ângelo Rafael, recebe a cantora Manoela Rodrigues. Os ensaios abertos acontecem às terças, às 17h, na Igreja da Misericórdia, e aos sábados, às 10h, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

Fred Dantas abre a temporada com a Orquestra São Salvador

(Arisson Marinho/CORREIO)

Cinema na Praça – Nos dias 18 e 25 de janeiro e 10 de fevereiro, o Largo de Santo Antônio do Carmo sedia o Cinema na Praça, que promove sessões gratuitas de cinema, sempre a partir das 19h. A programação ainda será divulgada.