Pensando em construir ou reformar? Conheça os profissionais certos

Segundo IBGE mão de obra para construção está mais barata

Construir ou reformar é um processo complicado e desgastante. Se não pensarmos na poeira e no barulho, a parte mais difícil é contratar profissionais éticos e eficientes para realização do serviço. Você sabe quais são os profissionais mais indicados para esse momento?

É bem normal surgir essa dúvida sobre a contratação do profissional ideal para assessorar o serviço de construção ou reforma. Confundir o papel de um engenheiro, arquiteto e do design de interiores também é algo bastante comum.

Cada um desses profissionais possui um foco bem específico em uma construção ou reforma, mas o trabalho de um complementa o trabalho do outro. E caso não seja feita a contratação de um especialista para esse serviço, você pode acabar trazendo uma série de complicações para a sua obra.

Trabalhar em obras sempre foi o desejo de Lucas Lima, que há dois anos é Técnico em Edificações e agora está cursando a faculdade de Engenharia Civil. “Trabalho com obras e faço umas das funções que mais me interessa dentro da área de construção civil que é mexer com orçamento e supervisionar os projetos. Eu também trabalho diretamente com alguns arquitetos. Eles fazem todo o projeto da obra e eu confiro para que toda a execução esteja igual ao projeto inicial”, explica Lucas Lima.

O design de interiores é uma profissão que une técnica, visão espacial apurada e senso estético. “Eu sempre fui boa em detectar e resolver problemas. Ser detalhista é essencial nessa área. O design de interiores dá o toque final a uma obra, damos uma vida. E também acompanhamos e coordenamos os profissionais que trabalham nessa etapa final do projeto”, informa a Caliandra Menezes, formada em Design de Interiores.

A arquiteta Rebecca Moraes tem uma vasta experiência em sua área. Já trabalhou em construtora. Hoje em dia, tem uma empresa e ainda está tendo a oportunidade de construir sua própria casa. “Eu sonho com cada ambiente que planejo para as pessoas e hoje tenho a oportunidade de construir a minha casa do jeito que sempre sonhei. É uma sensação de extrema gratidão e uma nova oportunidade para eu ver na prática tudo que aprendi durante minha graduação”, conta a arquiteta.

Somente engenheiros e arquitetos podem realizar intervenções que necessitam de responsabilidade técnica, ou seja, esses profissionais irão projetar maneiras para evitar que a obra gere riscos a edificação e seus ocupantes. Melhorar o aspecto do espaço, troca de mobiliário e gerir equipes de montagem simples é papel do design de interiores.

Antes de contratar profissionais para “colocar a mão na massa”, procure entender melhor o funcionamento de uma obra e como se preparar para ela. Pense também que, por mais que o quebra-quebra incomode, uma reforma é sempre bem-vinda. E, se bem executada, renova o visual do imóvel e pode até valorizar seu valor de mercado.

Quer fazer uma reforma? Esse é o melhor momento!

Se o seu desejo já era reformar ou construir, mas você não sabia quando começar, saiba que esse é o melhor momento. O IBGE divulgou o índice Nacional da Construção Civil e ele teve a menor taxa do mês de março nos últimos anos, com variação de 0,14% e uma queda de 0,16 pontos em relação a fevereiro.

Com isto, o custo nacional da construção, por metro quadrado, ficou em R$1.074,41, sendo R$553,35 relativos aos materiais e R$521,06, à mão de obra. O Nordeste foi a região com a maior variação mensal (0,32%), enquanto as regiões Norte e Sul tiveram variações negativas de -0,02% e 0,01%.

Arquiteto

O arquiteto é o profissional responsável por planejar e organizar os espaços internos e externos. O objetivo desse profissional é tornar o projeto, confortável e bonito sem agredir o meio ambiente. Ele também procura harmonia entre a iluminação, móveis e ventilação para gerar mais conforto, busca baixo custo da mão da obra e, por fim, o profissional formado em arquitetura garante maior funcionalidade para o local que ele planejar.

Design de Interiores

O design de Interiores trabalha com a ambientação de espaços residenciais e comerciais. É ele que define os materiais de revestimento e acabamento, a iluminação, as cores e a distribuição de móveis, objetos e obras de arte. O dia a dia de trabalho envolve o contato com arquitetos, marceneiros, pedreiros, pintores e eletricistas.

Engenheiro Civil

O engenheiro civil projeta, gerencia e executa obras como casas, prédios, pontes, viadutos, estradas e barragens. Ele acompanha todas as etapas de uma construção ou reforma e também especifica as redes de instalações elétricas, hidráulicas e de saneamento do edifício. Além de defini o material a ser usado, supervisionar prazos, custos, padrões de qualidade e de segurança.

Seu desejo é seguir umas dessas áreas?

